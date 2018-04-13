Toprak Razgatlıoğlu ve Ali Efe Yeğin piste çıkıyor – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    ve piste çıkıyor

    <a href="/index/toprak-razgatlioglu?id=c602cf8c-4547-4a40-b8f3-99969cd16e5a" class="" rel="tag">Toprak Razgatlıoğlu</a> ve <a href="/index/ali-efe-yegin?id=4bbd83c9-41e8-4262-8ca4-e3247f462012" class="" rel="tag">Ali Efe Yeğin</a> piste çıkıyor

    Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, , Dünya Superbike Şampiyonası'nda, de ilk kez 'nda mücadele edecek.

    Kawasaki Puccetti takımıyla Dünya Şampiyonası'nda yer alan , 5 bin 77 metrelik Motorland 'nde sezonun üçüncü yarışında pistte olacak.

    Milli sporcu, yarın öğleden önce "Super Pole", ardından da İspanya yarışının ilk etabına TSİ 14.00'te çıkacak. Hafta sonunun ikinci yarışı ise 15 Nisan Pazar günü TSİ 14.00'te yapılacak.

    Toprak Razgatlıoğlu genel klasmanda 10. sırada yer alıyor.

    ALİ EFE YEĞİN İLK KEZ YARIŞACAK
    Geçen sezonu Balkan Avrupa Pist Şampiyonası'nda birincilikle tamamlayan , ilk kez 'nda Türkiye'yi temsil edecek.

    Nutec-Benjan Kawasaki takımıyla piste çıkacak Türk sporcu, yarın sıralama antrenmanlarına katılacak. Ali Efe, 15 Nisan Pazar günü TSİ 16.15'te 'nde sezonun ilk ayağı için startta yerini alacak.

    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:20
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