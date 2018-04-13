Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda, Ali Efe Yeğin de ilk kez Avrupa Superstock 1000 Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Kawasaki Puccetti takımıyla Dünya Şampiyonası'nda yer alan Toprak Razgatlıoğlu, 5 bin 77 metrelik Motorland Aragon Pisti'nde sezonun üçüncü yarışında pistte olacak.

Milli sporcu, yarın öğleden önce "Super Pole", ardından da İspanya yarışının ilk etabına TSİ 14.00'te çıkacak. Hafta sonunun ikinci yarışı ise 15 Nisan Pazar günü TSİ 14.00'te yapılacak.

Toprak Razgatlıoğlu genel klasmanda 10. sırada yer alıyor.

ALİ EFE YEĞİN İLK KEZ YARIŞACAK

Geçen sezonu Balkan Avrupa Pist Şampiyonası'nda birincilikle tamamlayan Ali Efe Yeğin, ilk kez Avrupa Superstock 1000 Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Nutec-Benjan Kawasaki takımıyla piste çıkacak Türk sporcu, yarın sıralama antrenmanlarına katılacak. Ali Efe, 15 Nisan Pazar günü TSİ 16.15'te Aragon Pisti'nde sezonun ilk ayağı için startta yerini alacak.