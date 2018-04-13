Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Çin'de koşulacak sezonun üçüncü yarışıyla devam edecek.
Çin'in Şanghay kentindeki 5 bin 451 metrelik Uluslararası Şanghay Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama mücadelesi yarın TSİ 09.00'da başlayacak. Yarış ise 15 Nisan Pazar günü TSİ 09.10'da gerçekleştirilecek.
Sırasıyla Avustralya ve Bahreyn'de koşulan sezonun ilk iki yarışını Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel kazanmıştı.
PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI
Formula 1'de Çin Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar klasmanı
1. Sebastian Vettel (Almanya): 50 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 33
3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 22
4. Fernando Alonso (İspanya): 16
5. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 15
Takımlar klasmanı
1. Ferrari: 65 puan
2. Mercedes: 55
3. McLaren: 22
4. Red Bull: 20
5. Renault: 15
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:13
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Eljif’le özel toplantı
Toplam 6
Yorum
Perde Arkası Kocaman kalırsa Ozan Tufan'a ne olduysa Elif'e de aynısı olur.
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Forvet katkısı 19.6’da kaldı
Toplam 1
Yorum
Perde Arkası Kocaman'ın bir de Bienvenü faciası vardı değil mi? Unutmuştuk. FB'ye büyük düşünen hoca gerekiyor. Nokta.
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Gözler Ferdi’de
Toplam 1
Yorum
Perde Arkası Soldado ve Janssen varken Fernandao da kim oluyor?
Formula 1'de heyecan Çin'de devam edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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