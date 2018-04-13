Formula 1'de heyecan Çin'de devam edecek – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    1'de heyecan 'de devam edecek

    Formula 1'de heyecan Çin'de devam edecek

    1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, 'de koşulacak sezonun üçüncü yarışıyla devam edecek.

    'in Şanghay kentindeki 5 bin 451 metrelik Uluslararası Şanghay Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama mücadelesi yarın 09.00'da başlayacak. Yarış ise 15 Nisan Pazar günü TSİ 09.10'da gerçekleştirilecek.

    Sırasıyla Avustralya ve Bahreyn'de koşulan sezonun ilk iki yarışını Ferrari takımının Alman pilotu kazanmıştı.

    PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI
    1'de Çin Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

    Pilotlar klasmanı

    1. Sebastian Vettel (): 50 puan

    2. (): 33

    3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 22

    4. (): 16

    5. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 15

    Takımlar klasmanı

    1. Ferrari: 65 puan

    2. Mercedes: 55

    3. McLaren: 22

    4. : 20

    5. Renault: 15

    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:13
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