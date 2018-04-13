Formula 1'de heyecan Çin'de devam edecek

Çin'in Şanghay kentindeki 5 bin 451 metrelik Uluslararası Şanghay Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama mücadelesi yarın TSİ 09.00'da başlayacak. Yarış ise 15 Nisan Pazar günü TSİ 09.10'da gerçekleştirilecek.

Sırasıyla Avustralya ve Bahreyn'de koşulan sezonun ilk iki yarışını Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel kazanmıştı.



PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI

Formula 1'de Çin Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



Pilotlar klasmanı

1. Sebastian Vettel (Almanya): 50 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 33

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 22

4. Fernando Alonso (İspanya): 16

5. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 15



Takımlar klasmanı

1. Ferrari: 65 puan

2. Mercedes: 55

3. McLaren: 22

4. Red Bull: 20

5. Renault: 15