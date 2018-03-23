Formula 1 start alıyor

Melbourne kenti ile aynı adı taşıyan 5 bin 303 metrelik pistte 58 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları, yarın TSİ 09.00'da başlayacak. Yarış ise 25 Mart Pazar günü TSİ 08.10'da gerçekleştirilecek.

Dünyanın en prestijli ve en çok izlenen yarış organizasyonları arasında yer alan Formula 1'de bu sezon 21 etap düzenlenecek.

2018 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi şöyle:

25 Mart: Avustralya Grand Prix

8 Nisan: Bahreyn Grand Prix

15 Nisan: Çin Grand Prix

29 Nisan: Azerbaycan Grand Prix

13 Mayıs: İspanya Grand Prix

27 Mayıs: Monaco Grand Prix

10 Haziran: Kanada Grand Prix

24 Haziran: Fransa Grand Prix

1 Temmuz: Avusturya Grand Prix

8 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix

22 Temmuz: Almanya Grand Prix

29 Temmuz: Macaristan Grand Prix

26 Ağustos: Belçika Grand Prix

2 Eylül: İtalya Grand Prix

16 Eylül: Singapur Grand Prix

30 Eylül: Rusya Grand Prix

7 Ekim: Japonya Grand Prix

21 Ekim: ABD Grand Prix

28 Ekim: Meksika Grand Prix

11 Kasım: Brezilya Grand Prix

25 Kasım: Abu Dabi Grand Prix