Formula 1 start alıyor – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    Formula 1 start alıyor

    Formula 1 start alıyor

    Formula 1 'nda 2018 sezonu heyecanı, Avustralya 'si ile başlayacak.

    Melbourne kenti ile aynı adı taşıyan 5 bin 303 metrelik pistte 58 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları, yarın TSİ 09.00'da başlayacak. Yarış ise 25 Mart Pazar günü TSİ 08.10'da gerçekleştirilecek.

    Dünyanın en prestijli ve en çok izlenen yarış organizasyonları arasında yer alan Formula 1'de bu sezon 21 etap düzenlenecek.

    2018 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi şöyle:

    25 Mart: Avustralya

    8 Nisan: Bahreyn Grand Prix

    15 Nisan: Çin Grand Prix

    29 Nisan: Azerbaycan Grand Prix

    13 Mayıs: İspanya Grand Prix

    27 Mayıs: Monaco Grand Prix

    10 Haziran: Kanada Grand Prix

    24 Haziran: Fransa Grand Prix

    1 Temmuz: Avusturya Grand Prix

    8 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix

    22 Temmuz: Almanya Grand Prix

    29 Temmuz: Macaristan Grand Prix

    26 Ağustos: Belçika Grand Prix

    2 Eylül: İtalya Grand Prix

    16 Eylül: Singapur Grand Prix

    30 Eylül: Rusya Grand Prix

    7 Ekim: Japonya Grand Prix

    21 Ekim: ABD Grand Prix

    28 Ekim: Meksika Grand Prix

    11 Kasım: Brezilya Grand Prix

    25 Kasım: Abu Dabi Grand Prix

    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:50
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