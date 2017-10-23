Bakan Bak, Toprak Razgatlıoğlu'nu tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Superstock1000 Şampiyonası'nda ikinci olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nu kutladı.
Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, "Avrupa Superstock1000 Şampiyonası'nda ülkemizi büyük bir başarıyla temsil ederek Avrupa ikincisi olan milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu'nu gönülden kutluyorum. Kazandığı başarılarla kariyerinde emin adımlarla yükselen genç kardeşimizin başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.
İspanya'daki Jerez Pisti'nde koşulan son ayak yarışını üçüncü sırada bitiren Toprak, ikinci sezonunu yaşadığı Superstock1000'de sürücüler klasmanında 130 puanla ikinciliği elde etmişti.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:08
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Bakan Bak, Toprak Razgatlıoğlu'nu tebrik etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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