 Bakan Bak, Toprak Razgatlıoğlu'nu tebrik etti – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Bakan Bak, 'nu tebrik etti

    Bakan Bak, Toprak Razgatlıoğlu'nu tebrik etti

    , Avrupa Superstock1000 Şampiyonası'nda ikinci olan milli motosikletçi 'nu kutladı.

    Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, "Avrupa Superstock1000 Şampiyonası'nda ülkemizi büyük bir başarıyla temsil ederek Avrupa ikincisi olan milli motosikletçimiz 'nu gönülden kutluyorum. Kazandığı başarılarla kariyerinde emin adımlarla yükselen genç kardeşimizin başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

    İspanya'daki Jerez Pisti'nde koşulan son ayak yarışını üçüncü sırada bitiren Toprak, ikinci sezonunu yaşadığı Superstock1000'de sürücüler klasmanında 130 puanla ikinciliği elde etmişti.

    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:08
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