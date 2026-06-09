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Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Futbol Takımı taraftara açık antrenman gerçekleştirdi

A Milli Futbol Takımı taraftara açık antrenman gerçekleştirdi

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları için Arizona'da kampa giren A Milli Futbol Takımı, ilk idmanını taraftar eşliğinde yaptı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 08:55
A Milli Futbol Takımı taraftara açık antrenman gerçekleştirdi

A Milli Futbol Takımı, Arizona eyaletindeki Mesa şehrinde, taraftara açık yaptığı ilk antrenmanla Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürdü.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami şehrinde yaptığı kampın ardından, Arizona eyaletindeki Mesa şehrinde yer alan Dünya Kupası'nda kullanacağı ana kamp merkezine gelen Türkiye, buradaki ilk antrenmanını yaptı. Antrenmanı Mesa'da yaşayan Türk taraftarların yanı sıra, farklı şehirlerden gelen vatandaşlar ve farklı ülkelerden insanlar takip etti. Arizona Athletic Grounds'ta, teknik direktör Vincenzon Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; düz koşu ve istasyon çalışmalarıyla başladı. Daha sonra top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Milliler, Kenan Yıldız haricinde çalışmalarına tam kadro devam etti. Kenan Yıldız ise takımdan ayrı olarak bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü. Ay-yıldızlılar, hazırlıklarına yarın TSİ 05.15'te yapacağı antrenmanla devam edecek.

MİLLİLERE BÜYÜK İLGİ

Milli takımın antrenmanını çok sayıda taraftar takip etti. Futbolculara sevgi gösterinde bulunup, tribünlere davet eden taraftarlar, Arda Güler'e ise özel ilgi gösterdi. Arda'nın tribünlere el sallamasının ardından tribünlerde büyük coşku yaşandı.

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