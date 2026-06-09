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Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Futbol Takımımıza eşlik eden motosikletli polis kaza yaptı

A Milli Futbol Takımımıza eşlik eden motosikletli polis kaza yaptı

A Milli Futbol Takımı'na antrenman tesislerinden otele kadar eşlik eden konvoydaki motosikletli polis kaza yaptı, bir polis memuru hafif yaralandı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 08:53 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2026 09:05
A Milli Futbol Takımımıza eşlik eden motosikletli polis kaza yaptı

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Arizona'da kampta olan A Milli Futbol Takımı, ilk antrenmanını Arizona Athletic Grounds'ta taraftarlara açık olarak yaptı. Antrenman sonrasında kamp yaptığı otele gitmek üzere yola çıkan milli takım kafilesine eşlik eden motosikletli polis kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans geldi. Milli takım kafilesi de yaklaşık 20 dakika olay yerinde bekledi.

Polisin yaralı olduğu görülürken, milli takımın sağlık ekibi de yaralı polise müdahale etti.

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