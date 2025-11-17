SPORTLIVE: "Bir mağlubiyet daha ve Türkiye'ye karşı 20 yıllık utanç."
LUPA BG: "Bu sefer Türkiye'ye karşı sadece 2-0 yenildik". 24 sene sonra Dünya Kupası'na katılmak için önemli bir adım atan Türkiye, E Grubu'nu ikinci sırada bitirmeyi garantiledi. Bulgaristan'ı 2-0 yenerek play-off biletini cebine koyan Türkiye'nin zaferi, komşuda geniş yankı uyandırdı.
BGONAIR: "Bulgaristan her zamanki gibi Türkiye'ye yenildi ve 0 puanla kaldı."
LUPA BG: "Mütevazı. Bu sefer Türkiye'ye karşı sadece 2-0 yenildik."
WEBCAFE: "Türkiye Bursa'da bize acıdı, 'Aslanlar' elemelerde hala puan alamadı."
"GOL BG: "Bulgaristan Türkiye'de zorlu bir mücadele verdi ama biz futbolun cücesiyiz."
BTVSPORT: "Yine Türkiye'ye yenildik."
DSPORT: "Penaltı ve kendi kalesine atılan gol Timsah'ı besledi. Bulgaristan dişlerini gösterdi ama yenildi."
CORNER: "Milli takım futbol oynamaya çalıştı ama Türkiye elemelerde bizi yine de şaşkına çevirdi"