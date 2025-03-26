Samet Akaydin'den flaş Vincenzo Montella sözleri!

A Milli Takım'da eskiye göre birlikteliğin arttığını söyleyen Samet Akaydin, Ajansspor'a yaptığı açıklamada "Milli Takım'da oynamak çok büyük bir gurur. İnanılmaz bir dostluk var. Aile olduk. Eskiye göre inanılmaz bir birlik beraberlik var. Bu da sahaya yansıdı" dedi.

Vincenzo Montella'ya da değinen Akaydin, "Hocanın inanılmaz bir iletişimi var. Adana Demirspor'dan da tanışıyorum hocayla. Kaliteli bir futbolcu olduğunu hissettiriyor. Bu konuda çok iyi. Başarılar da geliyor zaten" şeklinde konuştu.

Duygusal bir insan olduğunu ve özel mental destek aldığını ifade eden futbolcu, "Özel mental destek alıyorum. Rizespor'daki psikiyatr benimle çok ilgileniyor. Ben gerçekten çok duygusal bir insanım. Duygularımla çok hareket ederim. Montella da beni çok iyi tanıyor. Onun benden istediklerini çok iyi biliyorum. Bana güvendiği için sahaya çıktığımda güvenini boşa çıkarmak istemiyorum" sözlerini sarf etti.

MONTELLA SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ!

Milli takıma seçilmesiyle ilgili eleştirilere cevap veren Samet Akaydin, "Adana Demirspor'da 2 yıl beraber çalıştık Montella ile. İnanılmaz performanslar gösterdik. Fenerbahçe'de oynayamıyordum. Ondan sonra hocam A Milli Takım'a gelmişti. Sakat oyuncular da vardı, güvendiği isimlerden biri olarak beni takıma çağırmıştı. Hocam bana ne zaman şans verse performansımı en iyi şekilde verdiğimi düşünüyorum. Hiçbir hoca kötü performans gösteren oyuncuyu oynatmaz. 'Hoca çok seviyor, o yüzden oynuyor' diye konuşuluyor sağda solda. Kötü oynayan oyuncuya neden tekrar tekrar şans versin" ifadelerini kullandı.

Montella için "Futbol hayatımda özel bir yeri var" diyen Akaydin, "Montella ile 'gidersem seni de alırım' şeklinde hiç konuşmuyoruz. Montella'nın gittiği her yerde farkını yaratacağını düşünüyorum. Ona sevgim, saygım çok fazla. Onunla hep çalışmak isterim. Bana çok büyük emeği var" dedi.

Avrupa'dan aldığı bir teklifi de açıklayan deneyimli savunmacı, "Devre arası İtalya'dan ciddi bir teklif aldım. Temsilcimle görüştük. Devre arası Avrupa'ya gitmeye sıcak bakmadım. Milli Takım'a oynayarak hazır şekilde gitmek istedim. İnşallah sezon sonu en iyi şekilde planlamamızı yapacağız" ifadelerini kullandı.

Panathinaikos'tan o sezon başında da teklif aldığını belirten Samet Akaydin, "Fatih hocayla çalışmak çok önemli bir tecrübe oldu. Sezon başında teklif gelmişti kabul etmemiştim. Fatih Hoca devre arasında gelince tekrar gelen teklifi kabul ettim. Güzel bir tecrübe oldu. İyi ki de böyle bir deneyim kazandım" diyerek sözlerini noktaladı.