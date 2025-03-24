Arda Güler'den Dominik Szoboszlai'ye: 6 gol yetmedi mi?

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda eşleştiği Macaristan'ı iki maçın sonunda toplamda 6-1'lik rahat bir skorla mağlup etti. Bizim Çocuklar'ın A Ligi'ne yükseldiği rövanş maçında Macar oyuncuların kışkırtıcı ve agresif tavırları dikkat çekerken saha içinde birçok kez oyuncular arasında tartışma çıktı.

Bu tartışmalardan biri, Arda Güler ile Dominik Szoboszlai arasında yaşandı. Szoboszla, Arda'ya fiziksel temasta bulunarak bir pozisyonda tepki gösterdi. Ardından Arda, 24 yaşındaki Macar oyuncuya eliyle 'sus' işareti yaparak "çenesini kapatmasını" söyledi.

SZOBOSZLAI SİNDİREMEDİ

Sosyal medyada o anın fotoğrafı paylaşılmaya devam ederken Dominik, o gönderilerden birinin altına yaptığı yorum ile Arda'ya ilginç bir göndermede bulundu.

"6 GOL YETMEDİ Mİ?"

20 yaşındaki yıldız oyuncumuz, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile Macar oyuncuyu yerin dibine soktu. Arda'nın yaptığı paylaşıma düştüğü not, "Bu çocuk çok komik. 6 gol çeneni kapatman için yetmedi mi?" şeklinde oldu.

Ayrıca rövanş maçının skor tablosunun yer aldığı paylaşımda Macaristan'ın hanesinde gol yerine "Szoboszlai'den 1 yorum" yazısı yer aldı.

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