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Haberler A Milli Futbol Takımı Arda Güler'den Dominik Szoboszlai'ye: 6 gol yetmedi mi?

Arda Güler'den Dominik Szoboszlai'ye: 6 gol yetmedi mi?

Milli oyuncumuz Arda Güler, Macaristan ile oynanan rövanş maçında tartıştığı Dominik Szoboszlai'nin sosyal medyadan yaptığı göndermeye dikkat çeken bir yanıt verdi. İşte o paylaşım... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 Pazartesi 17:41 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2025 Pazartesi 17:43
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Arda Güler'den Dominik Szoboszlai'ye: 6 gol yetmedi mi?

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda eşleştiği Macaristan'ı iki maçın sonunda toplamda 6-1'lik rahat bir skorla mağlup etti. Bizim Çocuklar'ın A Ligi'ne yükseldiği rövanş maçında Macar oyuncuların kışkırtıcı ve agresif tavırları dikkat çekerken saha içinde birçok kez oyuncular arasında tartışma çıktı.

Bu tartışmalardan biri, Arda Güler ile Dominik Szoboszlai arasında yaşandı. Szoboszla, Arda'ya fiziksel temasta bulunarak bir pozisyonda tepki gösterdi. Ardından Arda, 24 yaşındaki Macar oyuncuya eliyle 'sus' işareti yaparak "çenesini kapatmasını" söyledi.

SZOBOSZLAI SİNDİREMEDİ

Sosyal medyada o anın fotoğrafı paylaşılmaya devam ederken Dominik, o gönderilerden birinin altına yaptığı yorum ile Arda'ya ilginç bir göndermede bulundu.

Szoboszlai'den maç sonrası ilginç yorum! Devamını Oku BUNU DA OKU

"6 GOL YETMEDİ Mİ?"

20 yaşındaki yıldız oyuncumuz, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile Macar oyuncuyu yerin dibine soktu. Arda'nın yaptığı paylaşıma düştüğü not, "Bu çocuk çok komik. 6 gol çeneni kapatman için yetmedi mi?" şeklinde oldu.

Ayrıca rövanş maçının skor tablosunun yer aldığı paylaşımda Macaristan'ın hanesinde gol yerine "Szoboszlai'den 1 yorum" yazısı yer aldı.

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