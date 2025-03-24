Szoboszlai'den maç sonrası ilginç yorum! Arda Güler'in işaretini içine sindiremedi

Arda ise bu harekete karşılık olarak rakibine eliyle "sus" işareti yaparak "Shut up (Çeneni kapat)" dedi.

Maçtan sonra konuşan Arda Güler, "Türk oyuncular böyle sertliklerden korkmaz. Bizi korkutmaya çalıştılar ama Türk oyuncular korkmaz" ifadelerini kullandı.