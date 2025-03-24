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Haberler A Milli Futbol Takımı Szoboszlai'den maç sonrası ilginç yorum! Arda Güler'in işaretini içine sindiremedi

Szoboszlai'den maç sonrası ilginç yorum! Arda Güler'in işaretini içine sindiremedi

Macaristan-Türkiye maçı sırasında Arda Güler ile tartışma yaşayan Dominik Szoboszlai, karşılaşma sonrası bir Macar haber sitesinin Arda Güler'in sus işareti yaptığı fotoğrafa içine sindiremediğini gösterdiği bir yorum yaptı. İşte o yorum…

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 Pazartesi 09:57
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Szoboszlai'den maç sonrası tartışmalı yorum! Arda Güler'in işaretini içine sindiremedi

Macaristan-Türkiye maçında Arda Güler ile Dominik Szoboszlai arasında gergin anlar yaşandı.

Szoboszlai'den maç sonrası tartışmalı yorum! Arda Güler'in işaretini içine sindiremedi

A Milli Takım'ın 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmada başlayan tartışma, maç sonrasında da devam etti.

Szoboszlai'den maç sonrası tartışmalı yorum! Arda Güler'in işaretini içine sindiremedi

Müsabakanın ilk yarısında yaşanan bir pozisyonda Szoboszlai, Arda Güler'e sert bir tepki gösterdi ve fiziksel temasta bulundu.

Szoboszlai'den maç sonrası tartışmalı yorum! Arda Güler'in işaretini içine sindiremedi

Arda ise bu harekete karşılık olarak rakibine eliyle "sus" işareti yaparak "Shut up (Çeneni kapat)" dedi.

Szoboszlai'den maç sonrası tartışmalı yorum! Arda Güler'in işaretini içine sindiremedi

Maçtan sonra konuşan Arda Güler, "Türk oyuncular böyle sertliklerden korkmaz. Bizi korkutmaya çalıştılar ama Türk oyuncular korkmaz" ifadelerini kullandı.

Szoboszlai'den maç sonrası tartışmalı yorum! Arda Güler'in işaretini içine sindiremedi

SAHADA VEREMEDİĞİ CEVABI SOSYAL MEDYADAN VERDİ

Macar futbolcu Szoboszlai ise karşılaşmanın ardından bir Macar haber sitesinin Arda Güler'in "sus" işareti yaptığı fotoğrafı paylaşmasına "1088" yorumunu bıraktı.

Szoboszlai'den maç sonrası tartışmalı yorum! Arda Güler'in işaretini içine sindiremedi

Bu rakamla Szoboszlai, Real Madrid'de bu sezon az süre bulan Arda Güler'in toplam oynadığı dakikaya göndermede bulundu.

Szoboszlai'den maç sonrası tartışmalı yorum! Arda Güler'in işaretini içine sindiremedi

Öte yandan Macar futbolcu bu sezon 2887 dakika sahada kalırken oynadığımız son play-off turunda da varlık gösteremedi.

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