Szoboszlai'den maç sonrası ilginç yorum! Arda Güler'in işaretini içine sindiremedi
Macaristan-Türkiye maçı sırasında Arda Güler ile tartışma yaşayan Dominik Szoboszlai, karşılaşma sonrası bir Macar haber sitesinin Arda Güler'in sus işareti yaptığı fotoğrafa içine sindiremediğini gösterdiği bir yorum yaptı. İşte o yorum…
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Arda ise bu harekete karşılık olarak rakibine eliyle "sus" işareti yaparak "Shut up (Çeneni kapat)" dedi.
Maçtan sonra konuşan Arda Güler, "Türk oyuncular böyle sertliklerden korkmaz. Bizi korkutmaya çalıştılar ama Türk oyuncular korkmaz" ifadelerini kullandı.
SAHADA VEREMEDİĞİ CEVABI SOSYAL MEDYADAN VERDİ
Macar futbolcu Szoboszlai ise karşılaşmanın ardından bir Macar haber sitesinin Arda Güler'in "sus" işareti yaptığı fotoğrafı paylaşmasına "1088" yorumunu bıraktı.
Bu rakamla Szoboszlai, Real Madrid'de bu sezon az süre bulan Arda Güler'in toplam oynadığı dakikaya göndermede bulundu.
Öte yandan Macar futbolcu bu sezon 2887 dakika sahada kalırken oynadığımız son play-off turunda da varlık gösteremedi.
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