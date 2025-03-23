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Haberler A Milli Futbol Takımı Macaristan'da zafer zamanı

Macaristan'da zafer zamanı

Bizim Çocuklar, Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanşında Macaristan’da her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyette adını Uluslar A Ligi’ne yazdıracak

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2025 Pazar 06:50
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Macaristan'da zafer zamanı

A MİLLİ Takımımız, Uluslar Ligi play-off turu rövanşında bugün Macaristan'a konuk olacak. Puskas Arena'daki maç TSİ 20.00'de başlayacak ve TV8'den yayınlanacak. İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanan Bizim Çocuklar, A Ligi'ne yükselmek için avantajlı olarak sahaya çıkacak.

TÜRKİYE, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 21. sınavını Macaristan karşısında verecek. İtalyan teknik adam yönetiminde 15'i resmi, 5'i özel 20 maça çıkan milliler, 10 galibiyet elde etti, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Rakip filelere 31 gol atan ay-yıldızlı ekip, kendi kalesinde 27 gol gördü.

İKİ YILDIZ DÖNDÜ

A MİLLİ Futbol Takımı'nda kart cezaları sona eren Arda Güler ve Merih Demiral, maçta görev yapabilecek. İlk maçta gördüğü kartla cezalı duruma düşen Orkun Kökçü ise rövanşta yok. Kaleci Mert Günok, Kaan Ayhan ve Yunus Akgün sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

5 ZAFERİMİZ VAR

BİZİM Çocuklar, Uluslar Ligi play-off turunda yarın akşamki rakibi Macaristan ile tarihinde 17. kez karşı karşıya gelecek. 9'u resmi ve 7'si özel olmak üzere oynanan 16 maçta, Macaristan 9, Milli Takımımız 5 kez kazanırken, 2 karşılaşma berabere tamamlandı. 18 golümüze karşılık, kalemizde 30 gol gördük.

HAVAMIZ YERİNDE

A MİLLİ Takımımız, Budapeşte'ye yapacağı yolculuk öncesi, İstanbul'daki son antrenmanını yaptı. Montella yönetiminde TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana, sakatlığı devam eden Merih Demiral katılmadı. Neşeli anların da yaşandığı ısınma bölümüyle başlayan idman, rondo ve çeviklik çalışmaları ile devam etti. Son bölümde de Macaristan maçının taktiği üzerinde duruldu.

RESMİ OLARAK ÜSTÜNÜZ

TÜRKİYE ile Macaristan arasındaki resmi maçlarda üstünlüğümüz bulunuyor. İki ülke milli takımları şimdiye kadar 9 resmi maçta karşılaştı. Bu maçlarda Türkiye'nin 4, Macaristan'ın 3 galibiyeti bulunuyor. İki karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.

HAYALİMİZ AMERİKA

A MILLI Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan rövanşı öncesinde basına konuştu. Tuzağa düşmek istemediklerini belirten İtalyan hoca, "Ufak bir avantajımız var, tehlikeli bir rakiple karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz" dedi ve şöyle devam etti: Amerika kıtasında yapılaacak Dünya Kupası için hayalimiz var. Oraya gitmek için muazzam bir performans koymamız gerekiyor. Bunun için de elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

MONTELLA MÜTHİŞ İŞ YAPIYOR

MACARİSTAN Teknik Direktörü Rossi, Milli Takımımız karşısında hatasız bir performans sergilemeleri gerektiğini söyledi. Rossi, "Vincenzo konusunda şunu söyleyebilirim; o çok tecrübeli bir teknik adam, müthiş bir iş yapıyor. Ona zaman zaman gelen eleştiriler bence haklı değil, çünkü Montella çok ciddi başarılar elde etti. Avrupa Şampiyonası'nda da Türkiye sürpriz bir takım olarak çeyrek finale kadar ulaştı" dedi.

RAKİP YA İSPANYA YA HOLLANDA

A MİLLİ Takımımız'ın, 2026 Dünya Kupası elemelerindeki son rakibi de bugün oynanacak İspanya-Hollanda karşılaşmasıyla netlik kazanacak. Bizim Çocuklar, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri E Grubu'nda Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşirken, son rakibimiz İspanya-Hollanda mücadelesinin galibi olacak. Hollanda'da oynanan ilk karşılaşma 2-2'lik skorla tamamlandı. İki dev arasındaki kritik maç bugün saat 22.45'te oynanacak.

MACARİSTAN-TÜRKİYE MUHTEMEL 11'LER

MACARİSTAN: Dibusz Fiola Orban Kerkez Bolla Dardai Szoboszlai Kata Nikitscher Csoboth Varga

TÜRKİYE: Uğurcan Mert Merih Abdülkerim Eren Hakan İsmail Oğuz Arda Kenan Kerem

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