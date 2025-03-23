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Haberler A Milli Futbol Takımı Arda Güler: Büyüklerle oynamaktan korkmuyoruz!

Arda Güler: Büyüklerle oynamaktan korkmuyoruz!

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Macaristan'ı 3-0'lık skorla mağlup etti. Bu mücadelenin ardından A Ligi'ne yükselen milli takımda genç yetenek Arda Güler açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2025 Pazar 22:25
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Arda Güler: Büyüklerle oynamaktan korkmuyoruz!

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Macaristan'ı 3-0'lık skorla mağlup etti. Bu mücadelenin ardından A Ligi'ne yükselen milli takımda genç yetenek Arda Güler açıklamalarda bulundu.

İŞTE ARDA'NIN SÖZLERİ:

Çok mutluyum. İlk maçta oynamadım ama buraya çok avantajlı geldik. Bunun bilincinde oynamaya çalıştık. Tüm takım olarak çok iyi oynadık. Zamanla oturan çok iyi bir takımımız var. Arkadaşlığımızı söyleyemeye gerek yok. 3 senedir burada kaybetmemişlerdi. Çok mutluyuz.

Macaristan ilk 15-20 dakika bizi faullerle sindirmeye çalıştı ama Türk forması giyen hiç kimse bunlardan korkmaz!

Pırıl pırıl bir takımız. İnşallah böyle devam edeceğiz.

Hazır olduğumuzu gösteriyoruz. Oyunumuz da çok gelişiyor. Oturan oyunumuzla daha iyi şeyler yapacağız. Büyüklerle oynamaktan korkmuyoruz. Bunu da her fırsatta gösteriyoruz.

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