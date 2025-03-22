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Haberler A Milli Futbol Takımı Kaan Ayhan A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!

Kaan Ayhan A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!

Son dakika haberi: Kaan Ayhan, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'da aday kadrodan çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2025 Cumartesi 13:06 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2025 Cumartesi 13:17
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Kaan Ayhan A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ikinci maçında yarın Macaristan ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda Kaan Ayhan aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Macaristan ile yapılan ilk maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Kaan Ayhan'ın tedavisinin rövanş karşılaşmasına yetişmeyeceği tespit edildiğinden, milli futbolcumuz aday kadrodan çıkarıldı." ifadeleri kullanıldı.

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