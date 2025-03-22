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Haberler Futbol Dünyanın en yetenekli 50 milli takımı açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en yetenekli 50 milli takımı açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

2026 yılında ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenecek Dünya Kupası'nda Avrupa elemeleri 21 Mart Cuma günü oynanan maçlarla birlikte başladı. Öte yandan kıta fark etmeksizin Dünya Kupası elemelerinde boy gösteren takımların kadroları yeteneklerine göre sıralandı. İşte Türkiye'nin sıralaması... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2025 Cumartesi 13:27 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2025 Cumartesi 13:31
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Dünyanın en yetenekli 50 milli takımı açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası için Avrupa elemeleri 21 Mart Cuma günü oynanan maçlarla başlarken diğer kıtalarda eleme maçları devam ediyor.

Dünyanın en yetenekli 50 milli takımı açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

ESPN, 2026 Dünya Kupası öncesinde dünya genelinde elemelerde yer alan takımların kadrolarının yeteneklerine göre sıralamasını paylaştı.

Dünyanın en yetenekli 50 milli takımı açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

Liste hazırlanırken kadro derinliği, ilk 11'de başlayan oyuncu sayısı ve dünya çapındaki yetenek başlıkları altında derlendiği belirtildi. Ek olarak her ülkenin Avrupa'nın 5 büyük liginde oynanayan oyuncularının kaç dakika aldığı, kadrolardaki oyuncuların Şampiyonlar Ligi'ndeki süreleri ve kadro değerlerinin dikkate alındığı aktarıldı.

Dünyanın en yetenekli 50 milli takımı açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

İşte ESPN'nin hazırladığı listeye göre 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde yer alan takımların kadrolarının yetenek sıralaması:

Dünyanın en yetenekli 50 milli takımı açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

50. Arnavutluk
49. Burkina Faso
48. Galler
47. Kongo
46. Bosna Hersek
45. Mısır
44. Meksika
43. Güney Kore
42. İrlanda Cumhuriyeti
41. Gürcistan

Dünyanın en yetenekli 50 milli takımı açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

40. Mali
39. Kanada
38. Macaristan
37. Kamerun
36. Slovenya
35. Slovakya
34. Cezayir
33. İskoçya
32. Gana
31. Çekya

Dünyanın en yetenekli 50 milli takımı açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

30. Yunanistan
29. Senegal
28. Ekvador
27. Kolombiya
26. Polonya
25. Fildişi Sahili
24. TÜRKİYE
23. Sırbistan
22. Avusturya
21. Japonya

Dünyanın en yetenekli 50 milli takımı açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

20. ABD
19. Nijerya
18. Uruguay
17. Ukrayna
16. Fas
15. Hırvatistan
14. İsveç
13. Norveç
12. İsviçre
11. Danimarka

Dünyanın en yetenekli 50 milli takımı açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

10. Belçika
9. Arjanin
8. Portekiz
7. İtalya
6. Hollanda
5. Brezilya
4. Almanya
3. İngiltere
2. İspanya
1. Fransa

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