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Haberler A Milli Futbol Takımı Muhteşem Türkler

Muhteşem Türkler

Şampiyonlar Ligi’nde Benfica, Juventus’u deplasmanda Pavlidis ve milli yıldızımız Orkun Kökçü’nün golleriyle 2-0 devirip play-off’a adını yazdırdı. İtalyan basını; Orkun ve Kerem’i övdü

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 06:50
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Muhteşem Türkler

Bu sezon yeni formatıyla oynanan Şampiyonlar Ligi'nde 8 hafta süren ilk aşama, sona erdi. Milli yıldızlarımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun yer aldığı Benfica, Torino'da Juventus'la kader maçına çıktı. Kenan Yıldız Juventus'ta, Kökçü ise Benfica'da maça 11'de başladı. Pavlidis'in golünün ardından 80'de sağdan gelişen atakta, topun üzerinden atlayarak rakibini terste bırakan Aktürkoğlu, Kökçü'ye bıraktı. Milli oyuncumuz, ağları sarsıp Benfica'yı play-off'a taşıdı. Benfica, Fransa'dan PSG'yle eşleşti. Kökçü, İtalya'da da manşetleri süsledi. Tuttomercatoweb, "Juventus tereyağı gibi eriyor. Orkun Kökçü'nün önünde Juve savunması tereyağı gibi eridi" ifadelerini kullanırken Juventusnews24, "Juventus savunmasını uyutan Orkun Kökçü, mükemmel bir golle Perin'i mağlup ederek skoru 2-0'a getiren isim oldu" manşetini attı.

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