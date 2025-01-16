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Haberler A Milli Futbol Takımı Enes Ünal İngiltere'de ameliyat oldu

Enes Ünal İngiltere'de ameliyat oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), milli futbolcu Enes Ünal’ın İngiltere’de başarılı bir operasyon geçirdiğini duyurdu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 00:43
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Enes Ünal İngiltere'de ameliyat oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), milli futbolcu Enes Ünal'ın İngiltere'de bir operasyon geçirdiğini duyurdu. Sağ diz ön çapraz bağında yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi altına alınan Enes Ünal'ın ameliyatının başarılı geçtiği belirtildi.

TFF tarafından yapılan açıklamada, Enes Ünal'a geçmiş olsun dileklerinde bulunularak sahalara güçlü bir şekilde dönmesi temenni edildi.

İşte TFF'nin açıklaması...

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