Enes Ünal İngiltere'de ameliyat oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), milli futbolcu Enes Ünal'ın İngiltere'de bir operasyon geçirdiğini duyurdu. Sağ diz ön çapraz bağında yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi altına alınan Enes Ünal'ın ameliyatının başarılı geçtiği belirtildi.
TFF tarafından yapılan açıklamada, Enes Ünal'a geçmiş olsun dileklerinde bulunularak sahalara güçlü bir şekilde dönmesi temenni edildi.
İşte TFF'nin açıklaması...
A Millî futbolcumuz Enes Ünal, geçtiğimiz hafta sağ diz ön çapraz bağında yaşadığı sakatlık nedeniyle bugün İngiltere'de bir operasyon geçirdi. Başarılı bir tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından, millî futbolcumuzun en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz.… pic.twitter.com/d7ar6WarCQ— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) January 16, 2025