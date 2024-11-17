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Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Takım'da Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Cihan Çanak kadroya dahil oldu!

A Milli Takım'da Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Cihan Çanak kadroya dahil oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu, Galler maçında cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı'nın kamptan ayrıldığını açıkladı. Ümit Milli Takım'dan Cihan Çanak'ın kadroya dahil edildiği belirtildi. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2024 Pazar 12:17 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2024 Pazar 12:42
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A Milli Takım'da Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Cihan Çanak kadroya dahil oldu!

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında Galler ile Kayseri'de oynadığı maçta milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı gördüğü sarı kart cezalı duruma düştü. Deplasmanda oynanacak Karadağ karşılaşmasında cezasından dolayı oynayamayacak olan Bardakcı'nın kamptan ayrıldığı belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosunda bulunan Cihan Çanak'ın A Milli Takım aday kadrosuna geçiş yaptığı ifade edildi.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

A Millî Takımımızın dün akşam Galler ile karşılaştığı UEFA Uluslar Ligi maçında sarı kart görerek 19 Kasım Salı günü Karadağ ile oynanacak son grup müsabakasında cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı, kamptan ayrıldı.

Ümit Millî Takımımızın aday kadrosunda bulunan Cihan Çanak ise, bugün itibarıyla A Millî Takım aday kadrosuna geçiş yaptı.

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