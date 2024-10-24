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Haberler A Milli Futbol Takımı

FIFA açıkladı! Türkiye'nin sıralaması...

Son dakika spor haberleri: Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralaması açıkladı. UEFA Uluslar B Ligi'nde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 9,63 puan toplayan A Milli Takım 26. sırada yer aldı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 13:24
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FIFA açıkladı! Türkiye'nin sıralaması...

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 26. basamaktaki yerini korudu.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre, UEFA Uluslar B Ligi'nde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 9,63 puan toplayan Türkiye, toplamda 1548,15 puana ulaştı.

Dünya Kupası'nın son sahibi ve 2024 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin, ilk sırayı kaptırmadı.

Listenin ilk 6 sırasındaki ekipler yerini korurken, Portekiz 7. sıraya, İtalya da 9. sıraya yükseldi. Hollanda ve Kolombiya ise birer basamak geriledi.

SIRALAMADA İLK 10'DAKİ ÜLKELER ŞÖYLE:

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