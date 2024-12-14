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Haberler A Milli Futbol Takımı Rüyamız Amerika

Rüyamız Amerika

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin grup aşaması kuraları çekildi. E Grubu’ndaki rakiplerimiz İspanya-Hollanda galibi, Gürcistan ve Bulgaristan oldu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 06:50
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Rüyamız Amerika

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası için UEFA'ya bağlı ülkelerin yer alacağı Avrupa elemeleri grup kura çekimi gerçekleştirildi. Kuranın ardından E Grubu'na yerleşen A Milli Futbol Takımımızın rakipleri İspanya - Hollanda mücadelesinin galibi, Gürcistan ve Bulgaristan oldu. İspanya ve Hollanda, Uluslar Ligi'nde çeyrek final mücadelesi vereceği için hangi ülkenin grubumuzda olacağı maçın sonucuna göre kesinleşecek. Kazanan takım Türkiye'nin gruptaki rakibi olacak.

AVRUPA'DAN 16 ÜLKE KATILACAK

Toplam 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 ülke katılım hakkı kazanacak. Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan 12 takım, doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkını elde edecek. Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla, toplam 16 takım play-off maçları yapacak. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.

PLAY-OFF'LAR MARTTA

A Milli Futbol Takımımız, mart ayında UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek adına Macaristan ile play-off oynayacağı için 4'lü grupta yer aldı. Beşli gruplarda ilk maçlar mart ayında oynanırken, 4'lü gruplarda karşılaşmalar eylül ayında başlayacak. Ülkeler, gruptaki her rakibiyle iç saha ve deplasmanda olmak üzere toplam ikişer maç oynayacak. Avrupa eleme grubu karşılaşmaları 2025'in kasım ayında sona erecek.

AÇILIŞ MAÇI 11 HAZİRAN 2026'DA

2026 Dünya Kupası'nda 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 104 maç yapılacak. Dünyanın en önemli futbol turnuvasının açılış maçı, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak. 2026 Dünya Kupası'nın final maçı, 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik Met- Life Stadyumu'nda yapılacak.

UMARIM EN İYİ TAKIMLAR KATILIR

Kura çekiminde konuşan FIFA Başkanı Gianni Infantino, "FIFA 2026 Dünya Kupası, gelmiş geçmiş en büyük Dünya Kupası organizasyonlarından biri olacak" dedi. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ise "Umarım en iyi takımlar Dünya Kupası'nda yer alır" ifadesini kullandı.

Kura çekimin ardından 12 grup şöyle oluştu:

A Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Almanya/İtalya kazananı, Slovakya, Kuzey İrlanda, Lüksemburg

B Grubu: İsviçre, İsveç, Slovenya, Kosova

C Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Portekiz/Danimarka kaybedeni, Yunanistan, İskoçya, Belarus

D Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Fransa/Hırvatistan kazananı, Ukrayna, İzlanda, Azerbaycan

E Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda/İspanya kazananı, Türkiye, Gürcistan, Bulgaristan

F Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Portekiz/Danimarka kazananı, Macaristan, İrlanda, Ermenistan

G Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda/İspanya kaybedeni, Polonya, Finlandiya, Litvanya, Malta

H Grubu: Avusturya, Romanya, Bosna Hersek, Kıbrıs Rum Kesimi, San Marino

I Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Almanya/İtalya kaybedeni, Norveç, İsrail, Estonya, Moldova

J Grubu: Belçika, Galler, Kuzey Makedonya, Kazakistan, Lihtenştayn

K Grubu: İngiltere, Sırbistan, Arnavutluk, Letonya, Andorra

L Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Fransa/Hırvatistan kaybedeni, Çekya, Karadağ, Faroe Adaları, Cebelitarık

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