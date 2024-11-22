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Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi play-off rakibi belli oldu!

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi play-off rakibi belli oldu!

UEFA Uluslar Ligi'nde grubu ikinci tamamlayan A Milli Takımımız, play-off oynamaya hak kazandı. Ay yıldızlıların Mart ayında oynayacağı play-off maçlarındaki rakibi, çekilen kura sonucu belli oldu. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 14:01 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 14:32
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A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi play-off rakibi belli oldu!

Karadağ'a 3-1 yenilerek UEFA Uluslar Ligi'nde grubu ikinci tamamlayan A Milli Takımımız, play-off oynamaya hak kazandı. Ay-yıldızlıların Mart ayında oynayacağı play-off maçlarındaki rakibi, çekilen kura sonucu Macaristan oldu.

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan'a karşı oynayacağı İlk maç 20 Mart 2025'te iç sahada, rövanş maçı ise 23 Mart 2025'te Macaristan deplasmanında olacak.

UEFA ULUSLAR LİGİ PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi Play-Off kura çekimi, 22 Kasım Cuma günü saat 14.00'te, İsviçre'nin Nyon kentinde başladı. Kura çekimi UEFA TV üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

👉KURA ÇEKİMİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ👈

YENİ SİSTEME GÖRE KURALAR NASIL OLUYOR

UEFA Uluslar Ligi A-B Ligleri play-off eşleşmeleri:

TÜRKİYE - Macaristan

Ukrayna - Belçika

Avusturya - Sırbistan

Yunanistan -İskoçya

UEFA Uluslar Ligi B-C Ligleri play-off eşleşmeleri:

Kosova - İzlanda

Bulgaristan - İrlanda

Ermenistan - Gürcistan

Slovakya - Slovenya

UEFA Uluslar Ligi C-D Ligleri play-off eşleşmeleri:

Cebelitarık - Letonya

Malta - Lüksemburg

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