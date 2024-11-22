A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi play-off rakibi belli oldu!

Karadağ'a 3-1 yenilerek UEFA Uluslar Ligi'nde grubu ikinci tamamlayan A Milli Takımımız, play-off oynamaya hak kazandı. Ay-yıldızlıların Mart ayında oynayacağı play-off maçlarındaki rakibi, çekilen kura sonucu Macaristan oldu.
MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?
Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan'a karşı oynayacağı İlk maç 20 Mart 2025'te iç sahada, rövanş maçı ise 23 Mart 2025'te Macaristan deplasmanında olacak.
UEFA ULUSLAR LİGİ PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Uluslar Ligi Play-Off kura çekimi, 22 Kasım Cuma günü saat 14.00'te, İsviçre'nin Nyon kentinde başladı. Kura çekimi UEFA TV üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.
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YENİ SİSTEME GÖRE KURALAR NASIL OLUYOR
UEFA Uluslar Ligi A-B Ligleri play-off eşleşmeleri:
TÜRKİYE - Macaristan
Ukrayna - Belçika
Avusturya - Sırbistan
Yunanistan -İskoçya
UEFA Uluslar Ligi B-C Ligleri play-off eşleşmeleri:
Kosova - İzlanda
Bulgaristan - İrlanda
Ermenistan - Gürcistan
Slovakya - Slovenya
UEFA Uluslar Ligi C-D Ligleri play-off eşleşmeleri:
Cebelitarık - Letonya
Malta - Lüksemburg