TRANSFER HABERİ | Milli oyuncuya Arsenal kancası!

Genç yıldızın parlama imkanı bulamadığı Real Madrid, son dönemlerde de bünyesindeki diğer yetenekli oyunculara yaklaşımı ile eleştirilmeye devam etmişti.

İspanyol basınından sport.es, Arsenal'in Arda Güler'i "ikinci bir Martin Odegaard vakası" olarak gördüğünü ve transfer etmek üzere harekete geçtiğini açıkladı.