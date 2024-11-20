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Haberler A Milli Futbol Takımı TRANSFER HABERİ | Milli oyuncuya Arsenal kancası!

TRANSFER HABERİ | Milli oyuncuya Arsenal kancası!

Premier Lig devi Arsenal, Martin Odegaard'ın kaderini değiştiren hamlesinin ardından bir başka fırsat transferi için milli futbolcumuzu gündemine aldı. Ada ekibinin 35 milyon Euro vererek transfer ettiği Martin Odegaard, burada değerini 110 milyon euroya kadar yükseltmişti. İşte Norveçli'ye uygulanan formül için düşünülen o yıldız oyuncumuz... | Son dakika spor haberi (Transfer haberleri)

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 12:51
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Milli oyuncuya Arsenal kancası!

Premier Lig ekibi Arsenal'in "Martin Odegaard formülü" uygulamak üzere yetenekli milli futbolcumuzu renklerine bağlamak için kollarını sıvadığı ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ | Milli oyuncuya Arsenal kancası!

Genç oyunculara kattığı değer ile dikkat çeken Ada devi, Martin Odegaard'ı kadrosuna kattığında oyuncunun değeri yalnızca 35 milyon Euro'ydu.

TRANSFER HABERİ | Milli oyuncuya Arsenal kancası!

Güncel piyasa değeri 110 milyon Euro olan Norveçli yıldız, Real Madrid'den 2021 yılının devre arasında İngiltere temsilcisine önce kiralanmış ardından sezon sonu transfer edilmişti.

TRANSFER HABERİ | Milli oyuncuya Arsenal kancası!

Genç yıldızın parlama imkanı bulamadığı Real Madrid, son dönemlerde de bünyesindeki diğer yetenekli oyunculara yaklaşımı ile eleştirilmeye devam etmişti.

TRANSFER HABERİ | Milli oyuncuya Arsenal kancası!

İspanyol basınından sport.es, Arsenal'in Arda Güler'i "ikinci bir Martin Odegaard vakası" olarak gördüğünü ve transfer etmek üzere harekete geçtiğini açıkladı.

TRANSFER HABERİ | Milli oyuncuya Arsenal kancası!

Haberde, "Odegaard, Real Madrid için dokunulmaz bir isimdi fakat en sonunda Arsenal'e hediye edildi." ifadeleri dikkat çekti.

TRANSFER HABERİ | Milli oyuncuya Arsenal kancası!

Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından "savunma yönündeki eksiklik" sebep gösterilerek son maçlarda kulübeye hapsedilmişti.

TRANSFER HABERİ | Milli oyuncuya Arsenal kancası!

Real Madrid Başkanı Florentino Perez ise geçtiğimiz günlerde genç yıldız hakkında çıkan dedikodulara, "Ara transfer döneminde Real Madrid'de kalacak. Bu konuda hiçbir şüphe yok." diyerek yanıt vermişti.

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