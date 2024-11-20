TRANSFER HABERİ | Milli oyuncuya Arsenal kancası!
Premier Lig devi Arsenal, Martin Odegaard'ın kaderini değiştiren hamlesinin ardından bir başka fırsat transferi için milli futbolcumuzu gündemine aldı. Ada ekibinin 35 milyon Euro vererek transfer ettiği Martin Odegaard, burada değerini 110 milyon euroya kadar yükseltmişti. İşte Norveçli'ye uygulanan formül için düşünülen o yıldız oyuncumuz... | Son dakika spor haberi (Transfer haberleri)
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Genç yıldızın parlama imkanı bulamadığı Real Madrid, son dönemlerde de bünyesindeki diğer yetenekli oyunculara yaklaşımı ile eleştirilmeye devam etmişti.
İspanyol basınından sport.es, Arsenal'in Arda Güler'i "ikinci bir Martin Odegaard vakası" olarak gördüğünü ve transfer etmek üzere harekete geçtiğini açıkladı.
Haberde, "Odegaard, Real Madrid için dokunulmaz bir isimdi fakat en sonunda Arsenal'e hediye edildi." ifadeleri dikkat çekti.
Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından "savunma yönündeki eksiklik" sebep gösterilerek son maçlarda kulübeye hapsedilmişti.
Real Madrid Başkanı Florentino Perez ise geçtiğimiz günlerde genç yıldız hakkında çıkan dedikodulara, "Ara transfer döneminde Real Madrid'de kalacak. Bu konuda hiçbir şüphe yok." diyerek yanıt vermişti.
DİĞER