Forvetsiz bu kadar!

Uluslar A Ligi'ne yükselmeyi elimizin tersiyle ittiğimiz Karadağ karşısında teknik direktör Vincenzo Montella'nın tercihleri büyük eleştiri topladı. Kazanmamız halinde diğer maçın sonucuna bakmaksızın A Ligi'ne yükseleceğimiz ortamda hiçbir iddiası kalmayan Karadağ'dan 3 gol yedik. Montella ise forvetsiz sisteminde ısrar ederek skor 3-1 olana dek hücumda oyuncu değişikliği yapmadı. 3-1'den sonra Barış Alper ve Semih Kılıçsoy'u oyuna aldı ancak iş işten geçti. İtalyan teknik adam, futbol otoriteleri ve sosyal medyada oyuncu ve sistem tercihleri nedeniyle büyük eleştiri topladı.

KENAN'IN GOLÜ YETMEDİ

A Milli Takımımız, 37'de Juventus'ta oynayan yıldızımız Kenan Yıldız ile beraberliği buldu. Orkun, son çizgiden içeri çevirdiği top ile penaltı noktasının solunda Kenan Yıldız'ı gördü. Kenan yerden gelen topu plase vuruşla ağlara gönderip milli takım kariyerindeki 2. golüne imza attı. İlk golünü 18 Kasım 2023'te 3-2 kazandığımız hazırlık maçında Almanya'ya atmıştı.