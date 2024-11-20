A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Karadağ hezimetini zemine bağlarken, forvetsiz sistemle oynamasına 'felsefeme karşı' yanıtını verdi. İtalyan teknik adam, "Çok üzgünüz hepimiz. Uluslar Ligi'nde liderliği hak ediyorduk. Son maça nazaran bakınca hak ettiğimiz liderlik vardı. Futbol sahası denemeyecek kadar kötü sahada futbol oynandı. Biz kenarda zor ayakta duruyorduk, futbolcularımızı hayal edemiyorum. Futbolcularımı yüreklerinden ve mücadelelerinden ötürü tebrik ediyorum. İstediğimiz sonuç bu değildi. Çok üzgünüz" dedi.

SONRASINDA KONUŞMAK KOLAY

"Bu seviyelerde, bu tarz sahada futbol oynamaya çalışamıyorsunuz bile" diyen Montella, "Futbolcularımla daha çok gurur duyuyorum. Sonuna kadar mücadele ettiler. Bazıları oynayamadı, bazılarının sakatlığı vardı. Bir mağlubiyetle dengemizi bozup tüm yaptıklarımızı göz ardı edemeyiz. Son 1 yıldır rekabet gücümüzün ne kadar yüksek olduğunu herkese gösterdik" derken, 'Neyi değiştirirdi?' sorusuna, "Sonrasında konuşmak kolay ama teknik kapasiteyi düşürüp fiziksel kapasiteyi yükseltebilirdik. Ancak, bu da benim oyun felsefeme karşı olurdu" sözleriyle yanıt verdi.

Adeta patates tarlası!

Niksic Stadyumu'nda yağmur nedeniyle ağır zemin şartlarında oynanan maçta milliler sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Hiç durmayan yağış nedeniyle ikinci yarıda daha da ağırlaşan sahada milli takımımız ayakta kalmakta zorlanırken, aynı şartlarda oynayan Karadağ ise bizi yıkan golleri kalemize gönderdi.