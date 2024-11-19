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Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye, Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller...

Türkiye, Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Galler ile golsüz berabere kaldı. Milliler, A Grubu'na yükselmek için deplasmanda Karadağ'a konuk olacak. Peki Karadağ maçı öncesi A Grubu'na yükselmek için Milli Takım'a hangi sonuçlar yarar. İşte o ihtimaller...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 10:29 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 10:31
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Milli Takım A Grubu'na nasıl yükselir? İşte ihtimaller

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Kayseri'de Galler ile golsüz berabere kaldı.

Milli Takım A Grubu'na nasıl yükselir? İşte ihtimaller

Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu, 89. dakikada penaltıyı kaçırdı. Top direkten dışarıya gitti.

Milli Takım A Grubu'na nasıl yükselir? İşte ihtimaller

Abdülkerim Bardakcı, ise yaptığı itirazın ardından gördüğü sarı kart sonrası Karadağ maçında cezalı duruma düştü.

Milli Takım A Grubu'na nasıl yükselir? İşte ihtimaller

Galler ile berabere kalan Milli Takım B Ligi 4. Grup'ta puanını 11'e yükseltti. Galler ise puanını 9 yaptı.

Milli Takım A Grubu'na nasıl yükselir? İşte ihtimaller

Karadağ deplasmanında 2-0 kazanan İzlanda puanını 7 yaptı.

Milli Takım A Grubu'na nasıl yükselir? İşte ihtimaller

Play-off turuna katılmak isteyen İzlanda'nın son maçta Galler'i mağlup etmekten başka şansı kalmadı.

Milli Takım A Grubu'na nasıl yükselir? İşte ihtimaller

A Milli Takımımızın son maçta konuk olacağı Karadağ ise puanla tanışamadı ve grubu 4. bitirmeyi garantiledi.

Milli Takım A Grubu'na nasıl yükselir? İşte ihtimaller

A Grubu'na yükselmeyi hedefleyen A Milli Takımımız grubunu lider bitirmek için umudunu son maça taşıdı.

Milli Takım A Grubu'na nasıl yükselir? İşte ihtimaller

Milli Takım Uluslar Ligi'nde A Grubu'na nasıl yükselir? İşte o ihtimaller...

Milli Takım A Grubu'na nasıl yükselir? İşte ihtimaller

Grupta puanını 11 yapan Milliler, A Ligi için play-off oynamayı garantiledi.

Milli Takım A Grubu'na nasıl yükselir? İşte ihtimaller

'Bizim Çocuklar' deplasmanda Karadağ'ı mağlup etmesi durumunda başka sonuçlara bakmaksızın Uluslar Ligi'nde A Grubu'na yükselecek.

Milli Takım A Grubu'na nasıl yükselir? İşte ihtimaller

Türkiye'nin Karadağ'da berabere kalması durumunda Galler'in ise İzlanda'yı 4 farklı yenmemesi gerekiyor. Milli Takım'ın Galler'e karşı +3 averaj üstünlüğü bulunuyor.

Milli Takım A Grubu'na nasıl yükselir? İşte ihtimaller

Türkiye berabere kalır, Galler de deplasmanda İzlanda engelini geçemezse Milli Takım A Grubu'na yükselecek.

Milli Takım A Grubu'na nasıl yükselir? İşte ihtimaller

Milli Takım Karadağ'a yenilir, Galler'de İzlanda'yı mağlup edemezse A Grubu'na yükseleceğiz.

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