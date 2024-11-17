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Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye - Galler maçını spor yazarları değerlendirdi

Türkiye - Galler maçını spor yazarları değerlendirdi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Galler ile golsüz berabere kaldı. Milliler, A Grubu'na yükselmek için deplasmanda Karadağ'a konuk olacak. Karşılaşmanın ardından spor yazarları maçı değerlendirdi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2024 Pazar 09:02
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Türkiye - Galler maçını spor yazarları değerlendirdi

TURGAY DEMİR - SALLADIK, YIKAMADIK!

Galler kazanmak zorunda olduğu için maçın başında önde basarak bizi bozmaya çalıştı. Savunmamız zorlanırken o bölgeden topu uzaklaştırdığımız anda Arda, Hakan, Barış, Kerem ve Yunus'la ön tarafta, ayaktan ayağa iyi dolaştırdık meşin yuvarlağı. İş gol atmaya gelince yüksek kanat ortalarıyla havanda su dövdük ya da rakip kale önünde rahat bölgede bolca etkisiz pas yaptık ama ilk 45'te daha öteye gidemedik.

Türkiye - Galler maçını spor yazarları değerlendirdi

Galler baktı olmayacak, bizi üzerine davet edip "kontrfutbola" dönerken Harris'i çıkarıp daha süratli olan James'i sahaya sürdü. Sakatlanan Hakan'ın yerine giren İsmail Yüksek bocalayınca ikinci yarı başında tempomuz biraz düştü. Montella, Barış'ı kenara alıp Enes'i en öne koyunca son bölümde yine özümüze döndük. Özellikle Yunus tek başına hareket getirdi takıma diyebilirim.

Türkiye - Galler maçını spor yazarları değerlendirdi

Son bölümde üst üste pozisyonlar bulduk ama pas-şut tercihlerini hep yanlış yaptık ya da kötü şutlar attık!.. Tam beraberliğe olduğumuz anda şans kapıyı çaldı ve İspanyol hakem net penaltıyı verdi... Bir golle gelecek üç puan işi bitirecekti… Kerem geçti topun başına, aslında iyi vurdu ama top direkte patladı... Yazık oldu… Sakın kimse, "Keşke Hakan sahada olsaydı" diye iç geçirmesin çok değil beş gün önce Milano derbisinde o da penaltıyı direğe nişanlamıştı…

Türkiye - Galler maçını spor yazarları değerlendirdi

Kazansak matematik bitecek sevinç naraları atacaktık, şimdi avantajımız yine çok büyük ve Uluslar A Ligi'ne yükselmeyi büyük ölçüde garantiledik.. Son maçta büyük bir terslik olmazsa 2024 Avrupa Şampiyonası için bir kasko yaptırmış olduk…

Türkiye - Galler maçını spor yazarları değerlendirdi

Öte yandan eyyy bizim hakemler; İspanyol Murunea'yı gördünüz mü, iki oyuncumuz yerde yatarken dönüp bakmadı bile!.. Buna karşılık kafa kafaya çarpışma olduğunda anında çaldı düdüğü… Hakemlik budur işte. Yani sizin yaptığınızın tam tersidir!..

Türkiye - Galler maçını spor yazarları değerlendirdi

MUSTAFA ÇULCU - DERS ÇIKARMALIYIZ

Yunus'un 87'de Williams ile mücadelesinden kazanılan penaltıyı Kerem kaçırınca beraberlik kaçınılmaz sonuç oldu. A Ligi'ne yükselişimiz son maça kaldı. İspanyolların tecrübeli 42 yaşındaki iki hakeminden Juan Martinez Munuera sahada, VAR'da daha başarılı olan Alejandro Jose Hernandez Hernandez VAR'daydı.

Türkiye - Galler maçını spor yazarları değerlendirdi

Munuera'nın aşırı oynatma isteği güzel oyuna tempo kazandırdı ancak bazı faul hatalarına da neden oldu. İlk dakikalarda Johnson'un Barış'a yaptığı kontrolsüz harekete gösterdiği sarı kart doğru. Ancak Roberts'in Barış'a önce 21'de topsuz alanda, sonra 24'te de umut vaat eden atağında yaptığı faulleri kartsız geçmesi çağdaş hakemliğe yakışmadı.

Türkiye - Galler maçını spor yazarları değerlendirdi

Galler ceza alanı içinde 37'de top için kıyasıya mücadelede Davies'in dağınık adım frekansı ile arkadan Kerem'in ayağına basması net penaltı olmalıydı, sahada tespit edemedi veremedi. Galler'in iptal edilen golünde ofsayt doğru ancak 2 nolu kadın yardımcının erken kaldırdığı bayrak protokole aykırıydı, Munuera düzeltti.

Türkiye - Galler maçını spor yazarları değerlendirdi

Her elle oynama sarı değildir ama Thomas'ın topu bloklamasına sarı göstermeyişine Gallerli oyuncular bile şaşırdı, sarı çıkmalıydı. 87'de Williams'ın Yunus ile mücadelesinde verdiği penaltı sahada hakem kararıdır.

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