Türkiye - Galler maçını spor yazarları değerlendirdi

Galler baktı olmayacak, bizi üzerine davet edip "kontrfutbola" dönerken Harris'i çıkarıp daha süratli olan James'i sahaya sürdü. Sakatlanan Hakan'ın yerine giren İsmail Yüksek bocalayınca ikinci yarı başında tempomuz biraz düştü. Montella, Barış'ı kenara alıp Enes'i en öne koyunca son bölümde yine özümüze döndük. Özellikle Yunus tek başına hareket getirdi takıma diyebilirim.

Son bölümde üst üste pozisyonlar bulduk ama pas-şut tercihlerini hep yanlış yaptık ya da kötü şutlar attık!.. Tam beraberliğe olduğumuz anda şans kapıyı çaldı ve İspanyol hakem net penaltıyı verdi... Bir golle gelecek üç puan işi bitirecekti… Kerem geçti topun başına, aslında iyi vurdu ama top direkte patladı... Yazık oldu… Sakın kimse, "Keşke Hakan sahada olsaydı" diye iç geçirmesin çok değil beş gün önce Milano derbisinde o da penaltıyı direğe nişanlamıştı…