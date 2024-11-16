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Haberler A Milli Futbol Takımı Hedef A Ligi

Hedef A Ligi

Galler ile oynanacak maçın önemine dikkat çeken Montella, “Hedefimiz A Ligi’ne çıkmak” dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
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Hedef A Ligi

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella: "Bugün önemli bir maç olduğunu hepimiz biliyoruz. Tabii ki de hedefimiz A Ligi'ne çıkmak. Biz kendi futbolumuza odaklanacağız ve elimizden geleni yapacağız" diyerek cevap verdi. Dünya Kupası hedefi hakkında konuşan Montella, "Öncelikli hedefimiz Galler'i geçmek. A Ligi'ne çıktığımızda en iyi takımlara karşı oynama şansımız olacak. Bunu kim istemez? Uluslar Ligi bir fırsat ve bunu kullanmak istiyoruz. Adım adım ilerleyerek önce buradaki işimize odaklanıyoruz. Dünya Kupası'ndan önce Uluslar Ligi hedefimizi düşünmeliyiz" ifadelerini kullandı.

BİZ BİR AİLEYİZ

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İtalyan teknik adam, "Bizim artık bir kimliğimiz var. Takımdaki arkadaşlık ve birliktelik son İzlanda maçında doruk noktasındaydı. Bu durum beni gelecek için umutlandırıyor" ifadelerini kullandı.

Roma iddialarına da cevap veren Montella, Şunu bilin ki herkes buraya gelmek için can atıyor, burada bir aile gibiyiz. Öyle bir şey olduğu zaman ilk konuşacağım kişi başkanımız olur" dedi.

"SAKATLIKLAR BİZİ ÜZDÜ"

Sakatlıkların kendilerini üzdüğünün altını çizen Vincenzo Montella, "Sakatlıklar hepimizi üzdü. Çağlar'da son anda sakatlandı, İrfan'da yetişemedi. Ahmet Kutucu'yu da yetiştiremedik. Bunlar üzücü. Deniz'in sakatlığı da bizi çok üzdü ilk defa bizimle milli takıma katıldı ve güzel işlere imza atacağını düşünüyorum. Ferdi'nin gidişi de bizi üzdü. Bunlar bizi üzüyor ama planlarda bir değişiklik olmayacak" şeklinde konuştu.

DÜNYA KUPASINI ÇOK İSTİYORUZ

Milli yıldız Yunus Akgün, "Dünya Kupası her futbolcunun hayalidir. Oraya katıldıktan sonra neler yapabileceğimizi biliyoruz. Oynadığımız futboldan, verdiğimiz mücadeleden çok keyif alıyoruz. Herkes çok istekli. Dünya Kupası'na katılmayı çok istiyoruz" dedi.

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