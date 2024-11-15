  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Takım Kayseri'ye geldi

A Milli Takım Kayseri'ye geldi

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Galler'i konuk edecek A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Kayseri'ye geldi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 18:33
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
A Milli Takım Kayseri'ye geldi

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında yarın Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Kayseri'ye geldi.

Ay-yıldızlı kafile, özel uçakla geldiği Kayseri Havalimanı'ndan otobüslerle RHG EnerTürk Enerji﻿ Stadı'na geçti.

Geniş güvenlik önlemleriyle stada ilerleyen kafileyi Kayserili vatandaşlar bayraklarla selamladı.

Kafileye bir süre Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri de eşlik etti.

Kafilede, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı ile yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Vincenzo Montella konuşuyor | CANLI
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Süper Lig'de şok Arda Turan hamlesi! Eyüpspor'dan ayrılıyor mu?
AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten "sınır ötesi harekat" mesajı: TSK her an tetiktedir
Osimhen için flaş çağrı! "Onu alın"
G.Saray 35'lik golcü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fati transferinde beklenmedik gelişme! Fati transferinde beklenmedik gelişme! 18:01
Yattara'yı yıkan haber! Takım arkadaşı vefat etti Yattara'yı yıkan haber! Takım arkadaşı vefat etti 17:11
LeBron emekli mi oluyor? LeBron emekli mi oluyor? 17:01
Osimhen için flaş çağrı! "Onu alın" Osimhen için flaş çağrı! "Onu alın" 16:45
Doğan: Ertuğrul Doğan... Doğan: Ertuğrul Doğan... 14:35
Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı yayın bilgisi! Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı yayın bilgisi! 14:47
Daha Eski
Alper Yılmaz'a sürpriz görev! Alper Yılmaz'a sürpriz görev! 14:52
Craig Bellamy: Türkiye'deki stadyumlar... Craig Bellamy: Türkiye'deki stadyumlar... 15:08
Wanda Nara'ya hapis şoku! Wanda Nara'ya hapis şoku! 15:44
Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Wanda Nara... Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Wanda Nara... 16:19
Genç Milliler İsviçre'ye takıldı! Genç Milliler İsviçre'ye takıldı! 16:23
Arda Turan’dan çarpıcı röportaj! Arda Turan’dan çarpıcı röportaj! 16:41