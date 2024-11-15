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Haberler A Milli Futbol Takımı MVP bizden

MVP bizden

A Milli Takımımızın yıldızları, 27 Aralık’ta bu yıl 15’incisi düzenlenecek olan Dubai Globe Soccer Ödülleri’nde adaylar arasına girmeyi başardı

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 06:50
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MVP bizden

A Milli Takımımızda kariyerlerini yurt dışında sürdüren üç futbolcumuz, bu yıl 15'incisi düzenlenecek olan Dubai Globe Soccer Ödülleri'nde çeşitli kategorilerde adaylar arasında yer aldı. A Milli Takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu, "En İyi Erkek Oyuncu" ve "En İyi Orta Saha Oyuncusu", kategorilerinde ödüle aday gösterildi.

YÜKSELEN OYUNCLAR ARDA VE KENAN

Milli futbolcularımız Arda ve Kenan Yıldız ise "2024'ün Yükselen Oyuncusu" kategorilerinde aday gösterildi. Ödüller, 27 Aralık Cuma günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenecek olan törenle sahiplerini bulacak. Dün başlayan oy verme işlemi, 14 Aralık'ta sona erecek.

TFF'DEN DESTEK ÇAĞRISI

TFF de milli futbolcularımız için destek çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada, "https:// vote.globesoccer.com/ internet sitesinden kullanacağınız oylarla onları ödüllere bir adım daha yaklaştırabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

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