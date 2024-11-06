Deniz Gül'den milli takım seçimi! İsveç U21 Teknik Direktörü açıkladı...

İsveç 21 Yaş Altı Milli Takım Teknik Direktörü Daniel Backstrom, yaptığı açıklama ile Deniz Gül'ün hangi milli takımı seçtiğini duyurdu.

Backstrom, "Deniz'in Türk Milli Takımı'nı temsil etmeyi seçtiğini doğruladığı bir görüşme yaptık. Bu kabul etmemiz gereken bir şey. Üzücü çünkü oynadığımız tüm maçlarda forma giydi. Ancak, Deniz'in kararına saygı duyacağız. Deniz, Türkiye için oynama arzusunu dile getirdi ve öyle de olacak." dedi.

Porto'da forma giyen 2004 doğumlu santrafor Deniz Gül, Portekiz ekibi ile çıktığı 5 maçta 145 dakika süre aldı ve 2 gol katkısı sunmayı başardı.