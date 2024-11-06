  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler A Milli Futbol Takımı Deniz Gül'den milli takım seçimi! İsveç U21 Teknik Direktörü açıkladı...

Deniz Gül'den milli takım seçimi! İsveç U21 Teknik Direktörü açıkladı...

İsveç 21 Yaş Altı Milli Takım Teknik Direktörü Daniel Backstrom, yaptığı açıklama ile Deniz Gül'ün hangi milli takımı seçtiğini duyurdu. İşte 20 yaşındaki yetenekli santraforun dalgalandıracağı bayrak... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 17:49
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Deniz Gül'den milli takım seçimi! İsveç U21 Teknik Direktörü açıkladı...

İsveç 21 Yaş Altı Milli Takım Teknik Direktörü Daniel Backstrom, yaptığı açıklama ile Deniz Gül'ün hangi milli takımı seçtiğini duyurdu.

Backstrom, "Deniz'in Türk Milli Takımı'nı temsil etmeyi seçtiğini doğruladığı bir görüşme yaptık. Bu kabul etmemiz gereken bir şey. Üzücü çünkü oynadığımız tüm maçlarda forma giydi. Ancak, Deniz'in kararına saygı duyacağız. Deniz, Türkiye için oynama arzusunu dile getirdi ve öyle de olacak." dedi.

Porto'da forma giyen 2004 doğumlu santrafor Deniz Gül, Portekiz ekibi ile çıktığı 5 maçta 145 dakika süre aldı ve 2 gol katkısı sunmayı başardı.

Beşiktaş - Malmö | CANLI İZLE
G.Saray'dan 10 numara transfer!
DİĞER
21. yüzyılın en iyi 100 futbolcusu belli oldu! Fenerbahçeli ve Galatasaraylı yıldızlar listeyi altüst etti...
Trump kazandı Harris’in milyarderleri ve Hollywood kaybetti! Elon Musk’a kabinede görev
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması!
"4 maçta 6 puan"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 18:17
Beşiktaş - Malmö | CANLI İZLE Beşiktaş - Malmö | CANLI İZLE 18:02
"4 maçta 6 puan" "4 maçta 6 puan" 17:58
A Milli Takımımıza yeni kan! A Milli Takımımıza yeni kan! 17:49
Beşiktaş - Malmö | İlk 11'ler belli oldu! Beşiktaş - Malmö | İlk 11'ler belli oldu! 16:53
G.Saraylıları üzecek haber! Dünya devi Sara'yı istiyor G.Saraylıları üzecek haber! Dünya devi Sara'yı istiyor 16:49
Daha Eski
Süper Lig ekibinde sürpriz ayrılık! Süper Lig ekibinde sürpriz ayrılık! 16:42
Okan Buruk: Tek büyük hedef final oynamak Okan Buruk: Tek büyük hedef final oynamak 16:36
TFF duyurdu! İşte Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri TFF duyurdu! İşte Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri 16:14
Bizim Çocuklar'ın rakibi Galler'in aday kadrosu açıklandı Bizim Çocuklar'ın rakibi Galler'in aday kadrosu açıklandı 15:57
G.Saray'da sürpriz ayrılık! G.Saray'da sürpriz ayrılık! 15:53
Trabzonspor taktik çalıştı Trabzonspor taktik çalıştı 15:50