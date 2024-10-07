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Haberler A Milli Futbol Takımı

Türkiye'nin rakibi Karadağ'ın aday kadrosu belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta 11 Ekim Cuma günü Samsun'da karşılaşacağı rakibi Karadağ'ın aday kadrosu belli oldu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024 Pazartesi 12:34
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Türkiye'nin rakibi Karadağ'ın aday kadrosu belli oldu

Karadağ Teknik Direktörü Robert Prosinecki tarafından belirlenen aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Danijel Petkovic (Liepaja), Balsa Popovic (OFK Beograd), Milan Mijatovic (Buducnost Podgorica), Igor Nikic (Decic)

Savunma: Adam Marusic (Lazio), Risto Radunovic (FCSB), Igor Vujacic (Rubin Kazan), Marko Vukcevic (Borac Banja Luka), Andrija Vukcevic (Cartagena), Nikola Sipcic (Cartagena), Slobodan Rubezic (Aberdeen), Marko Tuci (Gangwon)

Orta saha: Vladimir Jovovic (Sogdiana Jizzakh), Marko Jankovic (Qarabağ), Marko Bakic (OFI Crete), Driton Camaj (Kisvarda), Edvin Kuc (Neftçi), Ilija Vukotic (Boavista), Milos Brnovic (Budućnost Podgorica), Milan Vukotic (Buducnost Podgorica), Andrija Radulovic (Vojvodina Novi Sad)

Forvet: Stevan Jovetic (Omonoia), Stefan Mugosa (Incheon United), Milutin Osmajic (Preston North End), Nikola Krstovic (Lecce)"

Türkiye - Karadağ karşılaşması, 11 Ekim Cuma günü 21.45'te Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Karadağ gruptaki 4'üncü maçında ise 14 Ekim Pazartesi günü Galler ile deplasmanda karşılaşacak.

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