Türk yüreği

A Milli Takım'ın İtalyan Teknik Direktörü Vincenzo Montella, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Montella şunları söyledi: Türk olduğumu söyleyebilirim. Çok büyük sevgi yağmuruna da tutuldum. Aynı şekilde çok fazlasıyla sevdiğim bir noktadayım. Güzel bir süreç yaşadık şu ana kadar. İlkleri beraberinde getiren bir süreç oldu ve tabii ki de bu bizi çok mutlu ediyor. Çünkü futbolcularımıza ilklere imza attığımız için inanılmaz mutluyuz ama sadece ilkler değil. Bu ilkleri temel olarak kullanmamız gerekiyor. Özellikle de şunun mutluluğunu yaşıyorum. Biz bu ülkeyi temsil ederken belirli bir takım ruhunu yansıtıyoruz sahada. Milletimizi temsil ederken beğeni toplamamız artı bir mutluluk katıyor bizlere. Ama daha iyisini yapabileceğimizi de biliyoruz.

BİR ÜLKEYİ TEMSİL EDİYORUZ

Türk yüreğinin arkasında cesaret vardır, azim vardır, başarıyla istek vardır ve mücadele ruhu vardır. Oyuncularımız bunun hepsini barındırıyor. O yüzden bunu hissetmek ve hissettirebilmek gerçekten beni gururlandırıyor. Onları sadece ben değil teknik ekibim de takip ediyor. Maçları yerinde izleyince göremediğiniz birçok detayı görebiliyorsunuz. Sadece aramızda olanları değil, aramızda olabilecekleri de takip ediyoruz. İlk defa milli takımın başındayım ve bu kadar yoğun tempoda geçeceğini kestirememiştim. Sorumluluk sahibi olduğunuzda bu şekilde çalışmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bir ülkeyi temsil ediyoruz.

DÜNYA KUPASI'NDA HEDEFİMİZ BÜYÜK

İnsanlar her zaman hayal kurar. Hayallerinizi gerçekleştirmek için çok çalışmanız gerekiyor. Ama ilk hedefimiz A Ligi'ne yükselmek. A Ligi'nde uzun süre kalabilmek. En kısa sürede de Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz. Avrupa kıtasından daha az katılıyor, o yüzden Dünya Kupası'na katılmak daha zor. Hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak ve orada başarı elde edebilmek. Bunu yapabilmek çok çalışmamız gerekiyor ve şimdiki zaman çok önemli bizim için. Ama tabii ki de hayallerimizi de beslemek için de dediğim gibi çok fazlasıyla çalışmamız gerekiyor.

GÜZEL MOTİVASYONLAR ÇOK ÖNEMLİ

Genel olarak farklı motivasyonlara bağlı mücadele ediyoruz. Ama tabii ki de bu tarz böyle başarı yakalandığında böyle güzel motivasyonları eklemek çok önemli. Başkanımız belki o an farkında değildi ama takımın etrafında çalışan insanlar da var yani herkese bir villa değil de bir daire falan belki de ayarlaması gerekecek. Çünkü arkada çalışan çok fazla önemli bir grubumuz da var.

SON ADIM İSTANBUL'U BİRLEŞTİRMEK

Taraftarlarımızın sevgisini ve tutkusunu Türk ruhuyla hissedebiliyoruz sahaya çıktığımızda ve bu çok önemli bir detay bizler için ve gurur veriyor. Böyle bir birliktelik yaşadığımız için. Bunu daha iyi kılabilmek adına son adım belki de İstanbul'u birleştirmek olacak. Çünkü burada çok fazla biliyorsunuz farklı takım taraftarları var. Onların hepsini birleştirebilirsek o zaman bir adım daha ileriye atmış oluruz ve çok daha güçlü oluruz hep beraber.