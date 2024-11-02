Vincenzo Montella A Milli Takım'dan ayrılacak mı? TFF'den açıklama geldi

TFF Başkan Vekili ve Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı Sabah Spor'a önemli açıklamalarda bulundu.

GALLER'İ YENİP YÜKSELMEK İSTİYORUZ

Uluslar Ligi'nde 4 maç geride kaldı. A Milli Takım'ın performansını nasıl buldunuz?

Deplasmandaki Galler maçı dışında performans olarak çok iyiydi takım. Şimdi iş Galler maçına kaldı. Kayseri'deki karşılaşmayı kazanırsak Karadağ'a kalmadan, hem A Ligi'ne yükselmiş oluyoruz hem de bizim için daha büyük önem arz eden konu Dünya Kupası Elemeleri için play-off bileti alıyoruz. İnşallah Galler'i yenip, Karadağ'a hazırlık maçı hüviyetinde gitmek istiyoruz.

YILDIZLARIMIZ DAHA ÇOK TECRÜBELENECEK

2002'den bu yana Dünya Kupası'na hasretiz. Bu jenerasyon hasrete son verecek mi?

Bu çocukların başaracağına inanıyoruz. Hâlâ gelişmekte olan çok iyi bir kadromuz var. Son kadroda 30 yaşın üstünde Mert Günok dışında kimse yoktu. Dolayısıyla genç jenerasyon... Yıldızlarımız çok daha tecrübelenmiş şekilde Dünya Kupası'na katılırlar. Önce katılım, sonra da büyük başarı bekliyoruz.

Teknik direktörümüz Montella, "Roma'dan bir teklif gelirse çok zor durumda kalırım" dedi. Böyle bir teklif olursa ne olur?

Roma'nın efsanelerinden hoca, bu gayet doğal. Bizim 2026 Dünya Kupası sonuna kadar sözleşmemiz var. Kendisi burada çok mutlu ve yüzde 100 konsantre. Başarılı hocaların adının bazı büyük kulüplerle anılmasından daha doğal bir şey olamaz. En az Dünya Kupası sonuna kadar bizimle olacaktır.

KENAN YILDIZ'IN YETENEĞİ ÇARPICI

Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız, Avrupa'da en çok konuşulan Türk oyuncular. Onlarla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Kenan'ın bir yıllık gelişimi çok çarpıcı. Önce Ümit Milli Takım'daydı sonra A Milli'ye yükseldi, ardından Juventus'un 10 numarasını aldı. 2026 Dünya Kupası'nda Arda Güler ile birlikte 21 yaşında olacaklar. Hem tecrübeli olacaklar hem de yetenekleri tartışmasız. Kerem de Benfica'da müthiş başladı. Oyun zekası üst düzey. Can Uzun çok konuşulmuyor ama Frankfurt'a transfer olduktan sonra çok dakika almıyor olsa da bunlar geçişlerde normal. Çok büyük beklentilerimizin olduğu bir oyuncu. Eren Dinkçi de var, hiç hafife almayalım. Geniş havuzda olacak.

ÜLKEDE HER OYUNCUNUN VERİSİ ELİMİZDE OLACAK!

Alt yaş milli takımlara dair projeniz var mı?

U14'ten itibaren Ümit Milli Takım'a kadar en doğru oyuncuların milli takım havuzuna seçilebilmesi için yaklaşık 3000 tane maçı kayıt altına alıp, kameraya çekip, data ve istatistiklerini Türkiye Futbol Federasyonu'nun sahibi olduğu sisteme yükleyeceğiz. Artık hocalarımız sadece gözle değil, verilerle de analiz edip tercihler yapacak. Bütün verileri yukarı çekmek için yakın gelecekte bu projeyi başlatıyoruz. Artık her oyuncunun elimizde görüntüsü ve istatistikleri, verileri olacak.

LÜTFEN GERİLİMİ BİTİRİN! OYUN SAHAYA DÖNSÜN

Daha önce kulüplerde de görev aldınız. Burada kulüplerin yöneticilerine nasıl bir iş düşüyor?

Herkesin sağduyulu olması lazım. Birçok statta geçen sezondan bu yana çok fazla şiddet olayı da yaşanmaya başladı. Dolayısıyla burada yöneticilere çok büyük iş düşüyor. Futbolda gerilimi artırmanın kimseye faydası yok. Tamamen Türk futboluna, marka değerine ve topluma zararı var. Artık lütfen oyun saha içine dönsün. Aksi durumun kimseye faydası yok.

En acil çözülmesi gereken konuyu ne olarak görüyorsunuz?

Futbol kamuoyunda güven sorunu var. Özellikle biz seçilmeden önceki dönemle alakalı. Maalesef güven eksikliği olduğu, kamuoyunun tüm liglerde rekabete ve adalete inanmadığı bir dönemden geçtik. Öncelikle bu güveni inşa etmek lazım. Başkanımıza genel olarak kamuoyunda bir teveccüh var. Kesinlikle iyi niyetli, Türk futbolunun faydasına olacak kararların alınacağı bir kanı var. Bu bizim avantajımız. Bir numaralı sorun mu? Evet. Bunu çözmemiz lazım.

'HAKEMLERİMİZ ÇOK İYİ' DERSEK SAMİMİ OLMAZ

Türkiye'deki hakem yönetiminden ne kadar memnunsunuz?

Bu sezon çok fazla genç hakem görev almaya başladı, bunun da kamuoyundan bir teveccüh gördüğünü görüyoruz. Onların hata yapması, tecrübelilerin hata yapmasından daha kabul görüyor. Bir anda siyahı beyaza çevirmek kolay değil. Arada kötü maçlar çıkaran hakemlerimiz de var. Bunları toparlamakla alakalı çalışmalar yapıyoruz. UEFA ile sürekli irtibattayız. Oradan tam zamanlı bir eğitmenimiz geldi. 'Hakemlerimiz çok iyi, hiçbir sorun yok' dersek, bu samimi cevap olmaz. Artık 'Türk hakemlerinin kafasının arkasında bir şey vardır, plan vardır" algısını kırmamız lazım. Önce eğitimlerini toparlayacağız, güven ortamını sağlayacağız. Geçen sezon yabancı VAR hakemleri olduğunda da bazı ciddi hatalar oldu ama fazla feveran olmadı kulüplerden.

ARDA'NIN REAL'DE AZ OYNAMASINA ÜZÜLÜYORUZ

Arda Güler'in Real Madrid'de çok az oynamasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Arda Güler'in Real Madrid'de aldığı süre konusunda bir serzeniş var. Sezon başında daha fazla süre alıyordu. Esasında geçen sezon sağ kanatta oynatılıyordu, bu sezon forvet oynatıldığı maçlar oldu. Hak ettiği süreleri bulacaktır. Real Madrid dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesi ve kadrosu çok geniş. Az oynadığı için biraz mutsuzuz ama Milli Takım'da ne kadar faydalı olduğunu zaten gösteriyor.

A MİLLİ TAKIMIMIZDA TAKIMIMIZDA 9 NUMARA SORUNU YOK

Milli Takım'da santrfor sorunu var mı?

Milli Takım, en iyilerin, en formda olanların olduğu yer. Dolayısıyla o günkü duruma göre 9 numarasız kullanabiliyor tercihlerini hocamız. Şu ana kadar skor konusunda büyük bir problem yaşamadık. Tabi ki 9 numaramız olmasın demiyoruz. Bertuğ zaman zaman geliyor. Semih her daim iki pozisyona sahip bir oyuncu olarak değerlendiriliyor. Enes Ünal, artık oynamaya başladı. Kasım ayına hazır olabilir. Deniz'i kazandırmaya çalışıyoruz. Erencan Yardımcı var. Ben genel olarak bir 9 numara sorunumuz olduğunu düşünmüyorum.

DENİZ GÜL İÇİN ARTIK SON AŞAMAYA GELDİK

Atakan Karazor'dan sonra şimdi Deniz Gül'ün Milli Takım'a kazandırılması gündemde. Son durum nedir?

Deniz Gül de Milli Takım'a kazandırmak üzere olduğumuz bir oyuncu. Porto'da şu an çok fazla oynamıyor ama takip ediyoruz. Yardımcı hocalarımızdan biri Porto'ya gitti kendisini izlemek için. Sürekli kendisi ve ailesiyle iletişimdeyiz. Son aşamadayız artık. Çok potansiyelli bir santrfor.