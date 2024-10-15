Tarihi zafer

Uluslar B Ligi dördüncü maçında dün İzlanda'ya konuk olan A Milli Takımımız, tarih yazdı. Daha önce deplasmanda oynadığı 7 maçın 6'sını kaybeden, 1'inden beraberlikle ayrılan ay-yıldızlılar, dün bu döngüyü kırdı ve henüz 3'üncü dakikada geri düşmesine rağmen İzlanda'daki ilk galibiyetini aldı.

ÜST ÜSTE İLK KEZ YENDİK

Oyunun hakimi olan milliler, 62'de İrfan Can'la beraberliği yakaladı. 67'de penaltıdan Hakan Çalhanoğlu öne geçirdi. Guojohnsen 83'te skoru dengeledi. Ay-yıldızlılar, 88'de Arda Güler'le 3-2'yi yakaladı. 90+5'te ise Kerem fişi çekti. Milliler, böylece tarihinde ilk kez İzlanda'yı devirdi. Üst üste de iki kez İzlanda'yı yendi.

YALNIZ BIRAKMADILAR

A Milli Takımımızı İzlanda deplasmanında taraftarlarımız yalnız bırakmadı. İzlanda'da yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra çevre ülkelerden gelen vatandaşlarımız da karşılaşmayı izlemek için ülkeye geldi. Tribünde az da olsa ay-yıldızlı taraftarlarımız yer aldı, 90 dakika destek verdi.

TFF'DEN DESTEK

İzlanda maçını, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF 1'inci Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üy esi Ceyhun Kazancı ve yönetim kurulu üyeleri takip etti.