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Haberler A Milli Futbol Takımı

İzlanda fatihleri

İzlanda’yı gol yağmuruna tuttuk, buzlu çime gömdük. Önce İrfan Can kaleciyi uzaktan avladı, ardından Hakan penaltı ile rakibi sarstı Devamında Arda ile yeniden öne geçtik, son sözü Picasso golü ile Kerem söyledi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 06:50
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İzlanda fatihleri

A Milli Takımımız dün İzlanda'yı buzlu zemine gömerken, ay yıldızlı takımımız şov yaptı. 3. dakikada geriye düştük, 54. dakikada Hakan Çalhanoğlu ile penaltı kaçırdık. Tam gardımız düşmek üzereydi ki Karadağ maçının kahramanı İrfan Can 62'de çok uzaklardan vurdu ve İzlanda duvarını yıktı. Ardından Hakan Çalhanoğlu'nun penaltısı ile öne geçtik. Guojohnsen eşitlese de asla vazgeçmedik.

KEREM ÖNCE ATTIRDI SONRA ATTI

88'DE Kerem Aktürkoğlu'nun presi sonucu Arda ile yeniden öne geçtik. 90+5'te bu kez Kerem bu kez uzaklardan muhteşem bir vuruşla galibiyete mührünü bastı. A Milli Takım'daki dört golün ikisini ceza sahası dışından kaydeden İrfan Can, Türkiye formasıyla ilk kez üst üste iki maçta gol attı. İzmir'deki İzlanda maçında 3 gol atan Kerem Aktürkoğlu, olağanüstü vuruşuyla İzlanda'ya bayrağı dikti.

KAPTAN HAKAN DÜMENE GEÇTİ

Hakan Çalhanoğlu, İzlanda karşısında karşısında gecenin kahramanlarından oldu. Kaptan, 54. dakikada penaltıyı ağlara gönderdi fakat iki ayağıyla vurduğu için çift vuruş verildi. Bu golün iptal olmasının ardında 67. dakikada bir penaltı daha kazandık. Hakan bu kez kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi. Ay-yıldızlı formayla 20. golünü atan yıldız oyuncu, milli takımda bu başarıyı yakalayan 6. oyuncu oldu.

KAÇIRMA İHTİMALİM YOK

Hakan Çalhanoğlu, "Bugün çok iyi performans gösterdik. Aklım hala penaltıda, kaydığım için üzgünüm. Büyük konuşmak istemiyorum ama kaçırma ihtimalim yok. İkinciyi de attım" dedi.

MERİH DEMİRAL ÇİZGİDEN ÇIKARDI

Mücadelenin 76. dakikasında inanılmaz bir an yaşandı. Merih Demiral'ın ıska geçtiği topu uzaklaştırmakta zorlandık. İzlandalı oyuncunun çektiği şutta Merih kaleye duvar ördü. Göğsünü siper eden milli savunmacının golü önledi pozisyona İzlandalı oyuncular elle oynama bekledi. Fakat hakem devam dedi.

KAZANCI: DENİZ'İN GÖNLÜ TÜRKİYE'DE

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, Porto'da oynayan Deniz Gül'ün ay-yıldızlı formayı giymeye yakın olduğunu belirtti. Kazancı, "Deniz'in milli formayı giymesini istiyoruz. Hali hazırda İsveç 21 Yaş Altı Takım'ında oynuyor. Kendi gönlü de bizde" dedi. 20 yaşındaki forvetin, Porto'da 4 maçta 2 golü var.

GALLER TEK GOLLE TAKİBİ SÜRDÜRDÜ

Türkiye'nin Uluslar Ligi grubunda zirve mücadelesi verdiği Galler, dün Karadağ ile karşılaştı. Harry Wilson'un penaltıdan attığı golle 1-0 kazanarak puanını 8'e çıkartan Galler, 10 puana yükselen Türkiye'yi takibini sürdürdü. Ay-yıldızlılar, 16 Kasım'da Galler'i yenerse son maçlar öncesinde grubu lider bitirecek.

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