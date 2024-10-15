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Haberler A Milli Futbol Takımı

Hedefimize yaklaşıyoruz

Montella: “Doğru yoldayız. Hedefimize yaklaşıyoruz. A Ligi’ne gitmek istiyoruz”

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 06:50
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Hedefimize yaklaşıyoruz
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, tarihi İzlanda galibiyetinin ardından duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Takıma geldiğimden beri aldığımız en güzel galibiyetlerden biri. Baktığınızda geriye atabilecek şartlar vardı. Sınırda bir zemin. Bu şartlarda böyle bir galibiyet almak mutluluk verici. Çok önemli maçtı. Kazanamasak bütün senaryo değişirdi. İkincilik garanti ama birinci olmak istiyoruz. Şimdi Galler maçı var. Hedefimize yaklaşıyoruz. Adım adım ilerleyeceğiz. Doğru yoldayız. A Ligi'ne gitmek istiyoruz.
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