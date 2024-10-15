A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, tarihi İzlanda galibiyetinin ardından duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Takıma geldiğimden beri aldığımız en güzel galibiyetlerden biri. Baktığınızda geriye atabilecek şartlar vardı. Sınırda bir zemin. Bu şartlarda böyle bir galibiyet almak mutluluk verici. Çok önemli maçtı. Kazanamasak bütün senaryo değişirdi. İkincilik garanti ama birinci olmak istiyoruz. Şimdi Galler maçı var. Hedefimize yaklaşıyoruz. Adım adım ilerleyeceğiz. Doğru yoldayız. A Ligi'ne gitmek istiyoruz.