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Haberler A Milli Futbol Takımı

UEFA'dan İzlanda zaferi sonrası Türkiye paylaşımı!

A Milli Futbol Takım'ımız UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi 4. Grup 4. maçında İzlanda'yı deplasmanda 4-2 mağlup etti. Bu tarihi zafer sonrası UEFA resmi X hesabından bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 00:00
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UEFA'dan İzlanda zaferi sonrası Türkiye paylaşımı!

Bizim Çocuklar, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında İzlanda ile deplasmanda karşılaştı. Milliler oldukça soğuk bir havada ve zor bir zeminde oynanan karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleri sonrası İzlanda'yı deplasmanda ilk defa devirmeyi başaran milliler 10 puana yükselerek liderliğini sürdürdü.

Bu galibiyet sonrası UEFA EURO 2024 resmi X hesabı, Ay Yıldızlı ekibimiz için paylaşımda bulundu.

UEFA paylaşımında Bizim Çocuklar için "namağlup" ifadesini kullandı.

İşte o paylaşım:

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