UEFA'dan İzlanda zaferi sonrası Türkiye paylaşımı!

Bizim Çocuklar, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında İzlanda ile deplasmanda karşılaştı. Milliler oldukça soğuk bir havada ve zor bir zeminde oynanan karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleri sonrası İzlanda'yı deplasmanda ilk defa devirmeyi başaran milliler 10 puana yükselerek liderliğini sürdürdü.

Bu galibiyet sonrası UEFA EURO 2024 resmi X hesabı, Ay Yıldızlı ekibimiz için paylaşımda bulundu.

UEFA paylaşımında Bizim Çocuklar için "namağlup" ifadesini kullandı.

İşte o paylaşım: