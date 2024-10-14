İzlanda - Türkiye maçı öncesi flaş gelişme! Karşılaşma ertelenebilir

İzlandalı haber kaynağı Visir'e göre Laugardalsvöllur'da zemin ısıtması olmaması ve soğuk sebebiyle sahada don oluşma riski maçın ertelenmesine neden olabilir.

Haberde UEFA müfettişlerinin yaptığı incelemeler sonucu iki ülkenin de federasyon temsilcileri ve polis ile ortak bir görüşme düzenleneceği ve nihai kararın birlikte verileceği belirtiliyor.