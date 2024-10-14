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Haberler A Milli Futbol Takımı

İzlanda - Türkiye maçı öncesi flaş gelişme! Karşılaşma ertelenebilir

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımımızın İzlanda'ya misafir olacağı mücadeleye saatler kala karşılaşmanın ertelenme riski olduğu ortaya çıktı. İşte karşılaşmanın başka bir tarihe alınma ihtimali, sebepleri ve nihai kararın verileceği zaman... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 10:49 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 11:03
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
İzlanda - Türkiye maçı öncesi flaş gelişme! Karşılaşma ertelenebilir

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde gruptaki liderliğini sürdürürken İzlanda ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyordu.

İzlanda - Türkiye maçı öncesi flaş gelişme! Karşılaşma ertelenebilir

Karadağ ile oynadıkları karşılaşmadan galip ayrılan Bizim Çocuklar'da hedef, daha önce galibiyet alamadığı İzlanda deplasmanından 3 puanla ayrılmaktı.

İzlanda - Türkiye maçı öncesi flaş gelişme! Karşılaşma ertelenebilir

Mücadeleye saatler kala maçın ertelenme riski olduğu ve maç günü öğleden önce UEFA müfettişlerinin inceleme yaparak karar vereceği belirtildi.

İzlanda - Türkiye maçı öncesi flaş gelişme! Karşılaşma ertelenebilir

İzlandalı haber kaynağı Visir'e göre Laugardalsvöllur'da zemin ısıtması olmaması ve soğuk sebebiyle sahada don oluşma riski maçın ertelenmesine neden olabilir.

İzlanda - Türkiye maçı öncesi flaş gelişme! Karşılaşma ertelenebilir

Haberde UEFA müfettişlerinin yaptığı incelemeler sonucu iki ülkenin de federasyon temsilcileri ve polis ile ortak bir görüşme düzenleneceği ve nihai kararın birlikte verileceği belirtiliyor.

İzlanda - Türkiye maçı öncesi flaş gelişme! Karşılaşma ertelenebilir

Türkiye en son 9 Eylül'de İzmir'de İzlanda Milli Futbol Takımı'nı ağırlamıştı ve oynanan maçı ay yıldızlı ekip 3 - 1 kazanmıştı.

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