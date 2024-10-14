İzlanda - Türkiye maçı öncesi flaş gelişme! Karşılaşma ertelenebilir
UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımımızın İzlanda'ya misafir olacağı mücadeleye saatler kala karşılaşmanın ertelenme riski olduğu ortaya çıktı. İşte karşılaşmanın başka bir tarihe alınma ihtimali, sebepleri ve nihai kararın verileceği zaman... | Son dakika spor haberleri
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 10:49 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 11:03
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İzlandalı haber kaynağı Visir'e göre Laugardalsvöllur'da zemin ısıtması olmaması ve soğuk sebebiyle sahada don oluşma riski maçın ertelenmesine neden olabilir.
Haberde UEFA müfettişlerinin yaptığı incelemeler sonucu iki ülkenin de federasyon temsilcileri ve polis ile ortak bir görüşme düzenleneceği ve nihai kararın birlikte verileceği belirtiliyor.
Türkiye en son 9 Eylül'de İzmir'de İzlanda Milli Futbol Takımı'nı ağırlamıştı ve oynanan maçı ay yıldızlı ekip 3 - 1 kazanmıştı.
Mücadeleye damga vuran isim ise hat trick yaparak galibiyeti getiren milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu olmuştu.
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