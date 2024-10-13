Vincenzo Montella'dan kritik maç öncesi rotasyon açıklaması!

UEFA Uluslar B Ligi 4. grup 4. maçında A Milli Takım'ımız İzlanda deplasmanına konuk olacak. Karşılaşma öncesi Vincenzo Montella ve Orkun Kökçü basın toplantısı düzenledi.

İŞTE VINCENZO MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI

"NELER YAPMAMIZ GEREKTİĞİNİ BİLİYORUZ"

"Bu maç grup için anahtar maç. İzlanda'nın burada tarihi sonuçlar aldığını biliyoruz ama sonuçlara bakmaksızın söylüyorum biz neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Şartlar zor olabilir ama futbolda her maçta istediğiniz şartlarda oynayamazsınız. Adaptasyon göstermek zorundasınız. Bunların üstünden gelinebileceğini düşünüyorum."

"ROTASYON DÜŞÜNÜYORUM"

"Ben de düşünüyorum. Düşündüğümden de daha az olabileceğini düşünüyorum. Son bir antrenmanımız var. Hemen hemen herkes toparladı. Son bir antrenman var. Maç günü kararımızı vereceğiz."

"İZLANDA FİZİKSEL OLARAK GÜÇLÜ BİR TAKIM"

"Karşımızda organize bir takım bekliyorum. Son maçta ilk yarıda yumuşak bir baskı ile karşıladılar rakibi ikinci yarıda direkt temaslı baskı kurdular. Fiziksel bir takım olduğunu biliyoruz. Kornerlerde ve taç atışlarında fiziksel özelliklerini kullanmaya çalışıyorlar. Son maçta bir kişi sakatlandı ve bir kişi cezalı duruma düştü. Onlar da bizimle değiller."

"ADAPTE OLMAMIZ GEREK"

"Adapte olmak lazım. Seviye farkını da bu şekilde çıkartabiliyorsunuz. Her şarta adapte olmanız gerekiyor. Adapte olursanız, farkı ortaya koyabilirsiniz. Rakip bu atmosferde oynamaya daha alışkın ama bu bir bahane değil. En fazla rüzgar rahatsız edebilir. Geri kalan adaptasyonun çok hızlı olması gerekiyor."

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN AÇIKLAMALARI İSE ŞU ŞEKİLDE:

"YÜZDE YÜZ HAZIRIZ"

"Uzun bir yolculuk oldu, saat farkı da var. Burası bayağı soğuk ama bunlar bahane değil. Yüzde yüz hazırız. Dünya Kupası için konuşuyoruz. Gayet iyi Avrupa Şampiyonası geçirdik. Bunun devamını getirmek istiyoruz."

"KEREM MÜTHİŞ BİR OYUNCU VE İNSAN"

"Kerem'in gelmesi ikimiz açısından da iyi olduğunu düşünüyorum. Kerem muhteşem bir oyuncu ve iyi bir insan. Milli takım hissi gibi oldu benim için. Zeki de var. 3 Türkçe konuşan grubu yaptık. Performansa bakarsak benim için de iyi oldu. İnşallah devamı gelir. Daha da güzel sonuçlar, performanslar elde edebiliriz."

MAÇ TAKVİMİ HAKKINDA

"Ben genç bir oyuncuyum. 23 yaşındayım. Benim için maçlar pek ağır olmuyor. Maçlar oynadıkça kendimi hazır hissediyorum. Hemen hemen her maçta oynuyorum, benim için daha iyi oluyor. Daha da zorlanacak şartlar var ama benim için iyi bir şey aslında."