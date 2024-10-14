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Haberler A Milli Futbol Takımı

İzlanda 2 - 4 Türkiye (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında A Milli Futbol Takım'ımız İzlanda'yı deplasmanda 4-2 mağlup etti. İşte maçın detayları...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 23:40 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 23:49
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İzlanda 2 - 4 Türkiye (MAÇ SONUCU ÖZET)

A Milli Futbol Takım'ımız , UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında İzlanda ile deplasmanda karşılaştı. Bizim Çocuklar karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

Milli Takım'ımızın gollerini, 62. dakikada İrfan Can Kahveci, 67. dakikada Hakan Çalhanoğlu, 88. dakikada Arda Güler ve 90+5. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydederken İzlanda'nın gollerini ise 3. dakikada Orri Oskarsson ve 83. dakikada Andri Gudjohnsen kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte milliler, grubunda 10 puana yükselip liderliğini sürdürürken İzlanda ise 4 puanda kaldı.

Ay Yıldızlılar gruptaki sıradaki maçında 16 Kasım'da Galler'i ağırlayacak; İzlanda ise Karadağ deplasmanına konuk olacak.

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