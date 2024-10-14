İzlanda 2 - 4 Türkiye (MAÇ SONUCU ÖZET)

A Milli Futbol Takım'ımız , UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında İzlanda ile deplasmanda karşılaştı. Bizim Çocuklar karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.
Milli Takım'ımızın gollerini, 62. dakikada İrfan Can Kahveci, 67. dakikada Hakan Çalhanoğlu, 88. dakikada Arda Güler ve 90+5. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydederken İzlanda'nın gollerini ise 3. dakikada Orri Oskarsson ve 83. dakikada Andri Gudjohnsen kaydetti.
Bu karşılaşmayla birlikte milliler, grubunda 10 puana yükselip liderliğini sürdürürken İzlanda ise 4 puanda kaldı.
Ay Yıldızlılar gruptaki sıradaki maçında 16 Kasım'da Galler'i ağırlayacak; İzlanda ise Karadağ deplasmanına konuk olacak.