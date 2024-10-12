Karadağ'ı devirdik

MİLLİ Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Karadağ'ı Samsun'da 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Galibiyet golümüzü 68. dakikada sonradan oyuna dahil olan İrfan Can Kahveci attı. Bu sonuçla grupta puanını 7'ye çıkaran milliler, liderliğini sürdürdü. Galler'in İzlanda ile berabere kalması ile gruptan çıkma adına bir avantaj ele geçirdik. Yüzde 64 topla üstünlüğümüz vardı, 9'u isabetli 29 şut çektik, 1 topumuz direkten döndü, ceza alanında 43 kez topla buluştuk.

GOL BEKLENTİMİZ 3.13

GOL beklentimiz 3.13 olurken, rakip Karadağ resmen defasa otobüs çekti. Tek düşüncesi savunma yapmak olan rakip üzerine gittikçe gittik, saldırdıkça saldırdık. Sürekli gol aradık ve 69. dakikada öne geçtik. Sonradan oyuna alınan iki futbolcu golün kahramanı oldu. Ceza sahası içinde topla buluşan Kenan Yıldız'ın şutunda direk dibine çarparak oyun alanına geri dönen meşin yuvarlağı İrfan Can Kahveci tamamladı: 1-0. Pazartesi İzlanda deplasmanında kazanırsak gruptan çıkmak için geri sayıma geçeriz.

5. MAÇTA 3. ZAFER

2016 yılında oynanan özel maçta Karadağ'ı 1-0 mağlup eden milliler, 2018 yılında oynanan özel maçta ise rakibi ile 2-2 berabere kaldı. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ ile aynı grupta olan Türkiye, Vodafone Park'ta 2-2 berabere kaldığı rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etti. Dün de kazandık. Böylece 5 kez karşılaştığımız rakibimiz karşısında 3. galibiyetimizi aldık. Hiç kaybetmedik.

ORKUN DİREĞE TAKILDI

Karadağ karşısında dün 90 dakika tek kale oynadık, sayısız gol kaçırdık. 55. dakikada maç 0-0'ken direğe takıldık. Orkun Kökçü sol ayağıyla şutu direkten dönerken, dönen topa Arda Güler'in kafa vuruşu üst ağlarda kaldı. 23 yaşındaki merkez orta saha dün harika bir performans gösterdi. Portekiz ekibi Benfica'daki muhteşem formunu ay-yıldızlı forma altında da devam ettirdi.

SAMSUN'UN UĞURU

AY YILDIZLI TAKIMIMIZ SAMSUN'DA KAZANIYOR...

Bizim Çocuklar EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu dördüncü maçında geçen yıl, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaştığı Galler'i 2-0'lık skorla mağlup ederek, D Grubu'nda 9 puana yükseltmişti. Dün yine Samsun'da bu kez Karadağ'ı konuk ettik. Rakibimizi yenerek Samsun'da ikide iki yapmayı başardık.

2 TANESİ ZORUNLU 5 DEĞİŞİKLİK

Milli Takımımız, 3-1 kazandığı İzlanda maçına göre ikisi zorunlu 5 değişiklikle Karadağ karşısına çıktı. Montella, sakatlıkları bulunan kaleci Mert ile İsmail Yüksek'in yanı sıra Eren Elmalı, İrfan Can Kahveci, Umut Nayir'in yerine Ferdi, Yunus, Orkun, Barış ve kaleci Uğurcan Çakır'ı oynattı.

POLONYALI HAKEM YÖNETECEK

A Milli Futbol Takımı'nın, Uluslar B Ligi 4. Grup'ta İzlanda ile deplasmanda oynayacağı müsabakayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Damian Sylwestrzak yönetecek. Milli Takımımız, Pazartesi günü TSİ 21.45'te Laugardalsvöllur Stadı'nda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

ARDA GÜLER ŞOV YAPTI

Arda Güler geçtiğimiz sezon Samsun'da Galler ile oynadığımız ve 2-0 kazandığımız maçta fileleri sarstı. 19 yaşındaki 10 numara, bu golle Milli Takım forması ile fileleri sarsan en genç futbolcu olarak tarihe geçmişti. Arda dün Karadağ karşısında müthiş işlere imza atsa da bu kez gol atamadı. 83'te kenara alınan Arda, enfes çalımları, milimetrik pasları ile yine mest etti