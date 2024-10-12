İrfan Can Verdi

A Milli Futbol Takımımız, Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 3. maçında Samsun'da Karadağ'ı ağırladı. İlk yarıda Karadağ kilidini bir türlü açamadık. İkinci yarıda Montella'nın Bertuğ'u alıp santrforlu sisteme dönmesi ile rakibi de çözdük. 69'da Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahasının sağ çaprazındaki Kenan'a gönderdiği pasta, Juventuslu genç yıldızımız topu önüne alır almaz şutunu çekti. Uzak köşedeki direğe çarpıp geri dönen topu İrfan Can Kahveci ağlarla buluşturup Samsun tribünlerini coşturdu.

İRFAN CAN 6 DAKİKADA FİŞİ ÇEKTİ

Bu sezon 14. resmi karşılaşmasına çıkan 29 yaşındaki maestro, ikinci kez fileleri ağları havalandırmayı başardı. A Milli Takımımız'la bu sezon Uluslar Ligi'nde 3 maçta da boy gösteren İrfan Can Kahveci, golsüz sona eren deplasmandaki Galler karşılaşmasında sonradan oyuna girmiş, 3-1 kazandığımız İzlanda mücadelesinde ise ilk 11'de görev almıştı. Karadağ karşısında 63. dakikada oyuna giren yıldız orta saha, zaferi getiren golle A Milli Takımımız'a Ulaslar Ligi A Grubu'na çıkma yolunda adeta can verdi.

İNŞALLAH BÖYLE GİDER

Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, zor bir maçtan galip ayrıldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Çalhanoğlu, "Sonuna kadar inandık. Gol atacağımıza inanıyorduk. Sabırlı olmamız gerekiyordu. İzlanda ve Galler berabere kaldı, bizim için çok iyi. İnşallah böyle devam eder" dedi.

EN KOLAY GOLDÜ

Milli Takımımız'a zaferi getiren İrfan Can, golünü anlattı. İrfan Can, "Karadağ'ı tarihimizde iki farklı yenememiştik. Bu tarz maçlar oluyor. Kazandığımız için mutluyuz. Kariyerimin en kolay gollerinden biriydi, mutluyum" dedi.

HACIOSMANOĞLU TRİBÜNDE

Samsun'da kapalı gişe oynadığımız Karadağ maçını spor ve siyaset dünyasından isimler de yerinde takip etti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da karşılaşmayı protokol tribününde izledi.

İYİYDİK ÇOK MEMNUNUM

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella galibiyeti değerlendirdi. İtalyan Teknik Adam, "Olgunluk testi oldu bizim için. İlk yarıda gol atabilirdik ama atamadık. Olgunluk testi verdiğimizde golü attık ve ardından gol yemedik. 29 şut attık, bu bir rekor. Takımı beğendim. Uluslar B Ligi'nde en genç takımız. Maçtan önceki toplantımızda aceleci olmamamız gerektiğini anlatan toplantı yaptım. 70'ten sonra bu tarz maçlar farklı bir maça dönüşüyor. İyi oynadık. Çok memnunum" dedi.

İZLANDA'YA FARKLI KADRO

İzlanda maçında kadroda değişiklik yapacağını söyleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Hatırlarsanız Galler maçından 3 gün sonra 5 değişiklik yaptık. Çünkü 3 günde 1 maç oynuyoruz. İster istemez değişiklik yapmak zorundasınız" ifadelerini kullandı.

TÜRK DUVARI MERİH

Merih Demiral, defansta yine sigortamız oldu. 12'de gollük kafa vuruşu auta çıkan Demiral, 36'da da Krstovic'in füzesine ayak koyup golü önledi.

İZLANDA İLE GALLER BİZİMKİLERE ÇALIŞTI

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta İzlanda, sahasında Galler ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 sona erdi. Galler, 11. dakikada Brennan Johnson ve 29. dakikada Harry Wilson'ın attığı gollerle 2-0'ı buldu. İzlanda, 69. dakikada Logi Tomasson ve 72. dakikada Danny Ward'ın kendi kalesine attığı gollerle eşitliği buldu. Bu sonucun ardından Galler 5, İzlanda 4 puana yükseldi. Galler, bir sonraki maçta Karadağ'ı konuk edecek. İzlanda da sahasında A Milli Takımımız ile karşı karşıya gelecek.