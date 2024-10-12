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Haberler A Milli Futbol Takımı

Arda Güler İspanya'da manşetlerde! 'Attığı çalımla rakibini yok etti'

UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 4'ün 3. haftasında A Milli Takımımız konuk ettiği Karadağ'ı 1-0 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Millilerin galibiyetini sayfalarına taşıyan İspanyol basını Arda Güler'in performansına övgü yağdırdı. İşte Arda Güler için atılan manşetler... | Enes Cevahirci (Fotomac.com.tr)

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 10:07 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 11:06
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ENES CEVAHİRCİ
Arda Güler İspanya'da manşetlerde! 'Attığı çalımla rakibini yok etti'

UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 4'ün 3. haftasında A Milli Takımımız Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya geldi.

Arda Güler İspanya'da manşetlerde! 'Attığı çalımla rakibini yok etti'

Maçın başından itibaren üstün bir oyun sergileyen milliler rakibini İrfan Can Kahveci'nin 69. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti.

Arda Güler İspanya'da manşetlerde! 'Attığı çalımla rakibini yok etti'

Puanını 7'ye çıkaran 'Bizim Çocuklar' liderliğini sürdürdü.

Arda Güler İspanya'da manşetlerde! 'Attığı çalımla rakibini yok etti'

Milli Takım grubun 4. maçında deplasmanda İzlanda'ya konuk olacak.

Arda Güler İspanya'da manşetlerde! 'Attığı çalımla rakibini yok etti'

Türkiye'nin Karadağ'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada etkili bir oyun ortaya koyan Arda Güler İspanya'da manşetleri süsledi.

Arda Güler İspanya'da manşetlerde! 'Attığı çalımla rakibini yok etti'

Karşılaşmanın 38. dakikasında Karadağlı oyuncu Marko Bakic'e attığı çalımlar izleyicilerin gözlerinin pasını sildi.

Arda Güler İspanya'da manşetlerde! 'Attığı çalımla rakibini yok etti'

İspanyol basını, Real Madrid'in genç yıldızının performansına kayıtsız kalmadı.

İŞTE O MANŞETLER...

Arda Güler İspanya'da manşetlerde! 'Attığı çalımla rakibini yok etti'

MUNDO DEPORTIVO - "Türkiye'nin galibiyetinde parlayan Arda Güler bireysel hareketleriyle gösteriş yaptı."

Arda Güler İspanya'da manşetlerde! 'Attığı çalımla rakibini yok etti'

AS - "Arda Güler, rakibini gözlerini ovuşturmak zorunda bırakacak bir çalımla rakibini yok ediyor." mesajıyla Arda'nın attığı çalımı paylaşan AS yıldız oyuncu için, "Türk oyuncu fantastik bir dribling yaparak maçın en göz kamaştırıcı oyununu bir kez daha geride bıraktı. Her maçta büyülü işler yapıyor." ifadelerini kullandı.

Arda Güler İspanya'da manşetlerde! 'Attığı çalımla rakibini yok etti'

MARCA - "Arda Güler'in Türkiye'si Prosinecki duvarını yıkıyor" başlığıyla paylaşılan haberde, "Maç, Arda Güler'in liderliğinde baştan sona yerel bir monolog halinde geçti." ifadeleriyle okuyucularına duyurdu.

Arda Güler İspanya'da manşetlerde! 'Attığı çalımla rakibini yok etti'

REVELO - "Arda Güler'in Türkiye'nin galibiyetinde muhteşem hareketleri vardı. Real Madridli oyuncu Karadağ karşısında parladı."

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