  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler A Milli Futbol Takımı

A Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu: Zor bir maçtı, zor bir zemindi

Son dakika spor haberi: A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4’üncü Grup 3'üncü maçında Karadağ’ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında ay-yıldızlılarda kaptan Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 00:23
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
A Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu: Zor bir maçtı, zor bir zemindi

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup 3'üncü maçında Karadağ'ı 1-0 mağlup etti.

Karşılaşma sonrasında ay-yıldızlılarda kaptan Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu.

İŞTE HAKAN'IN SÖZLERİ:

Zor bir maçtı, zor bir zemindi. Bahane olarak söylemek istemiyorum ama zorlandık. Karadağ iyi bir takım, biz oyundan düşmemeye çalıştık. Sonuna kadar inandık. Gol atacağımıza inanıyorduk. Sabırlı olmamız gerekiyordu. İzlanda ve Galler berabere kaldı, bizim için çok iyi. İnşallah böyle devam eder.

Büyük bir havuzumuz var. Bu bizim için çok önemli. Oyuna giren-çıkan fark etmiyor. Bugün de girenler fark yarattı bence. Önemli olan galibiyeti almaktı burada. Samsun halkına da teşekkür etmek istiyorum. Bizi çok güzel desteklediler.

Uzun bir seyahat var önümüzde. Bu da işimizin bir parçası. Bugünden itibaren dinleneceğiz ve İzlanda maçına bakacağız.

Montella'dan dikkat çeken rotasyon sözleri!
Galatasaray'ın yıldızı Ada yolcusu! İşte yeni takımı
DİĞER
Adını Feriha Koydum'un psikopat Halil'iydi...Son halini görünce çok şaşıracaksınız!
TAKVİM yazmıştı! Eurofighter alımına yeşil ışık: Almanya teknik görüşmeler için onay verdi
İşte millilerin grubundaki güncel puan durumu
Yok böyle bir karar! UEFA'dan çifte standart
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hakan Çalhanoğlu: Galibiyetin nedeni... Hakan Çalhanoğlu: Galibiyetin nedeni... 00:14
Dzeko Almanya ağlarını sarstı! İşte o gol Dzeko Almanya ağlarını sarstı! İşte o gol 00:12
İrfan Can: Kariyerimin en kolay... İrfan Can: Kariyerimin en kolay... 00:07
Dzeko'nun golü Bosna Hersek'e yetmedi Dzeko'nun golü Bosna Hersek'e yetmedi 00:06
Sallai'nin golü yetmedi! Sallai'nin golü yetmedi! 00:05
Galler üstünlüğünü koruyamadı! Galler üstünlüğünü koruyamadı! 23:59
Daha Eski
İşte millilerin grubundaki güncel puan durumu İşte millilerin grubundaki güncel puan durumu 23:40
Sallai attı G.Saray taraftarı sevindi! Sallai attı G.Saray taraftarı sevindi! 23:39
Beşiktaş evinde hata yapmadı! Beşiktaş evinde hata yapmadı! 22:55
"İlk maçımda galibiyet almak tarif edilemez" "İlk maçımda galibiyet almak tarif edilemez" 22:55
Fırtına galibiyete odaklandı! Fırtına galibiyete odaklandı! 20:25
Beşiktaş'tan açıklama geldi! Van Bronckhorst ve Semih... Beşiktaş'tan açıklama geldi! Van Bronckhorst ve Semih... 20:14