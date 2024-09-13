Her maç final olacak

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Mee- Türkİtaly" toplantısına katıldı ve ay-yıldızlıların hedeflerinden bahsetti. İtalyan çalıştırıcı, şunları söyledi: "Çok yoğun ve aynı zamanda çok pozitif bir hafta geçirdik. Zorluk derecesi çok yüksek bir gruptayız. Galler geçen sene A Ligi'ndeydi, bu sene rekabet çok üst düzey bir şekilde devam ediyor. Uluslar Ligi aslında benim çok hoşuma gidiyor. Bu turnuva sayesinde hazırlık maçlarını tamamen bitirmiş olduk.

BİZİ MOTİVE EDİYOR

Yakından da hissettik Uluslar Ligi'ndeki bütün maçlar artık bir final tadında geçiyor. Çünkü biliyorsunuz Dünya Kupası'na katılmak Avrupa Şampiyonası'na katılmaktan daha zor. Avrupa Şampiyonası'na 32 takım gidiyor ama Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 16 takım var. O yüzden o biletin ne kadar önemli ve ne kadar kıymetli olduğunu ve her maçın final tadında olduğunu biliyoruz. O yüzden bu bizi çok fazlasıyla da motive ediyor."

RAKİBE GÖRE FORVET

İtalyan çalıştırıcı, forvet konusuna da açıklık getirdi ve "Oynadığımız bütün maçlarda rakibimize göre düşünüyoruz. Örnek veriyorum, ihtiyacımız olduğunu düşündüğümüz, milli takımımıza katkıda bulunacak futbolcuları her zaman aday kadromuza alıyoruz. Bizim kapılarımız her zaman bütün futbolcularımıza açık" dedi.

ARDA SINIR TANIMIYOR

Montella, Arda Güler hakkında şunları söyledi: "Arda futbol oynarken çok büyük keyif alıyor. Hepimiz bunu görebiliyoruz hatta onu seyrederken biz de çocukluğumuza dönebiliyoruz. Onu seyretmek hepimize gerçekten büyük keyif veriyor. Çünkü çok büyük hayallere sahip bir futbolcu. Arda'nın hayalleri sınır tanımıyor."

KEREM MUAZZAMDI

İzlanda karşısında hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu'nun performansıyla ilgili Montella, "Kerem, her anlamda muazzam bir performans gösterdi. Şunu unutmamamız gerekiyor, Kerem son yıllarda en çok gol atan Türk futbolculardan biri" değerlendirmesinde bulundu.