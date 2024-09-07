1 puanlı açılış

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında Galler ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. İlk yarıda topla oynamada yüzde 69'a 31 gerideydik. Galler 1'i isabetli 6 şut atarken, biz 2 isabetsiz şutta kaldık, kornek bile atamadık. Son derece etkisiz bir futbol sergiledik. İkinci yarı ile birlikte biraz kımıldadık. 46'da ilk kornerimizi aldık, ardından 2 pozisyon bulduk ama 62. dakikada Barış Alper ikinci sarıdan atıldı, planlarımız bozuldu. Norveçli hakem Saggi her pozisyonda takdir haklarını Galler'den yana kullandı.

İZLANDA 2-0 KAZANDI

Hakem Saggi her faulde bize sarı kart görterdi, kart için fırsat kolladı. Uzun süre 10 kişi oynadık, hakem Saggi de bize karşı pek iyi niyetli değildi. İkinci yarıda rakibe isabetli şut şansı vermedik, 10 kişi kaldığımız için topla oynamada yine 65'e 35 geride kaldık ama 1 puan almayı başardık. Gol beklentisinde de 90 dakika sonunda 2.40'a karşı 0.67 ile geride kaldık. A Milli Takım, pazartesi günü İzmir'de İzlanda'yı konuk edecek. Grubun diğer maçında İzlanda evinde Karadağ'ı 2-0 mağlup etti ve ilk maçlar sonunda liderliği ele geçirdi.

ARDA GÜLER SAKATLANDI

A Milli Futbol Takımımızın yıldız ismi Arda Güler, Galler maçının son dakikalarında sakatlık geçirerek saha kenarına geldi. Genç futbolcunun yerine ise oyuna İrfan Can Kahveci girdi.