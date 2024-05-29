Haberler A Milli Futbol Takımı EURO 2024'ün şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye...

EURO 2024'ün şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye...

Son dakika spor haberleri: 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) başlamasına kısa bir süre kala şampiyonluk oranları güncellendi. İşte A Milli Futbol Takımımızın yeni oranı...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 18:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
EURO 2024'ün şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye...

14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'ün şampiyonluk oranlarında güncellemeye gidildi.

EURO 2024'ün şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye...

Yapılan güncellemeyle A Milli Futbol Takımımızın da şampiyonluk oranı değişti.

EURO 2024'ün şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye...

İşte yeni oranlar...

EURO 2024'ün şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye...

24- SLOVAKYA: 475

EURO 2024'ün şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye...

23- GÜRCİSTAN: 475

EURO 2024'ün şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye...

22- ARNAVUTLUK: 475

EURO 2024'ün şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye...

21- SLOVENYA: 190

EURO 2024'ün şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye...

20- ROMANYA: 190

EURO 2024'ün şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye...

19- ÇEKYA: 145

EURO 2024'ün şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye...

18- POLONYA: 145

EURO 2024'ün şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye...

17- İSKOÇYA: 95

EURO 2024'ün şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye...

16- UKRAYNA: 95

EURO 2024'ün şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye...

12- İSVİÇRE: 67 ORAN

EURO 2024'ün şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye...

11- TÜRKİYE: 47.5 ORAN (İlk olarak 60 açıklanan oran daha sonra 45'e düşürülmüştü.)

EURO 2024'ün şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye...

10- HIRVATİSTAN: 38

EURO 2024'ün şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye...

6- İTALYA: 14.25

EURO 2024'ün şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye...

5- İSPANYA: 8.36

EURO 2024'ün şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye...

4- PORTEKİZ: 8.36

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
A Milli Takım EURO 2024 hazırlıklarını sürdürdü
OLİMPİYATLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
VGM 122 personel alımı başvuru ekranı, tarihleri ve şartları
FODULA TARİFİ | Fodula (Ekmek Dolması) nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
Ev sahibi olmanın en kolay yolu:🏡 Emlak Konut'tan düşük faizli, 4 farklı ödeme seçenekli yeni konut projesi!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe'den Messaoudi kararı! Göztepe'den Messaoudi kararı! 19:23
Beşiktaş'ın listesindeydi! Hummels'den transfer kararı Beşiktaş'ın listesindeydi! Hummels'den transfer kararı 18:59
Şili ekibinden Filistin'e duygulandıran destek! Şili ekibinden Filistin'e duygulandıran destek! 18:58
Sacha Boey bombası! Galatasaray'a dönüyor Sacha Boey bombası! Galatasaray'a dönüyor 18:53
EURO 2024'ün şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye... EURO 2024'ün şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye... 18:50
A Milli Takım EURO 2024 hazırlıklarını sürdürdü A Milli Takım EURO 2024 hazırlıklarını sürdürdü 18:46
Daha Eski
Menajeri resmen açıkladı! O takım talip oldu Menajeri resmen açıkladı! O takım talip oldu 18:40
Bayern'de Kompany dönemi! Bayern'de Kompany dönemi! 18:22
Transferde büyük bomba! Lewandowski F.Bahçe'ye Transferde büyük bomba! Lewandowski F.Bahçe'ye 17:58
Göztepe'de Atınç ile yollar ayrıldı! Göztepe'de Atınç ile yollar ayrıldı! 17:43
Sivasspor’da o isim takıma veda etti! Sivasspor’da o isim takıma veda etti! 17:15
Aziz Yıldırım açıkladı! İşte stat projesinin görselleri Aziz Yıldırım açıkladı! İşte stat projesinin görselleri 17:10