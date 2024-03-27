Tarihi Hezimet

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 öncesi oynadığı ikinci hazırlık maçında deplasmanda Avusturya'ya farklı mağlup oldu. Vasat bir görüntü ortaya koyan A Millilerimiz, henüz 2. dakikada Schlager'in attığı golle 1-0 öne geçti. Golden sonra ataklarını sıklaştıran ay-yıldızlılarımız, 24'te Nwene'nin ceza sahasında eline çarpan topun ardından VAR uyarısıyla penaltı kazandı. 25'te Hakan Çalhanoğlu penaltıdan skoru 1-1 yaptı. 44'te defanstan çıkışta kaybettiğimiz topta Gregoritsch ceza sahasından sert vurdu ve ev sahibi Avusturya devreye 2-1 önde girdi.

2. Yarı Dağıldık

Avusturya ikinci yarıya da golle başladı. 48'de kullanılan kornerde Gregoritsch'in kafa vuruşunda top ağlarımıza gitti: 3-1. 59'da Kaan Ayhan'ın müdahalesi sonrası Avusturya penaltı kazandı ve Gregoritsch üçüncü golünü atıp takımını 4-1 öne geçirdi. 77'de Barış Alper'le attığımız gol öncesi VAR kararıyla Avusturya bir penaltı daha kazandı ve Baumgartner golü attı: 5-1. 90+6'da Entrup'un kafa vuruşuyla skor 6-1 oldu ve Millilerimiz sahadan farklı mağlup ayrıldı.

Tam 9 değişiklik

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan ile 4 gün önce oynanan hazırlık karşılaşmasına göre ilk 11'de 9 değişikliğe gitti. İlk maçta yedek bekleyen, Uğurcan, Mert Müldür, Kaan, Merih, Cenk Özkaçar, Salih, İrfan Can, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu Avusturya maçında ilk 11'de yer aldı.

Arda Güler ilk 11'de

Ay-Yıldızlı ekibimizin genç yıldızı Arda Güler, ilk 11'de sahaya çıktı.Avusturya karşısında 6. kez milli formayı giyen Arda Güler, 78'de yerini Abdülkadir Ömür'e bırakırken fazla etkili olamadı.

Millilere tam destek

Milli takımımıza Avusturya deplasmanında Türk taraftarlar büyük destek verdi. Ernst Happel Stadı'nın tribünlerinde kendilerine ayrılan tribünü tamamen dolduran Türk taraftarlar, milli takımı destekledi. Avusturyalı taraftarların arasında da ay-yıldızlı bayraklarıyla çok sayıda Türk taraftar olduğu görüldü.

Savunmamız dağıldı

Defans hattımız Macaristan ile oynadığımız hazırlık maçına nazaran daha dağınık bir görüntü çizdi. Merih, Kaan Ayhan, Mert Müldür ve Cenk Özkaçar'dan oluşan savunma dörtlüsü hatalarıyla tarihi hezimette büyük rol oynadı.

U19'lar lider bitirdi

Genç milli takımlar da dün sahadaydı. U19 Milliler, Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçında Almanya'ya 2-0 yenilse de grubu 6 puanla lider bitirdi. U17'ler ise Sırbistan'a 3-0 kaybetti.