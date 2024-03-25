Haberler A Milli Futbol Takımı Avusturya - Türkiye maçı NE ZAMAN? | Milli maç saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avusturya - Türkiye maçı NE ZAMAN? | Milli maç saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı'mız, Avusturya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. EURO 2024 öncesi hazırlık maçında Daniele Chiffi düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Avusturya - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 11:00 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 11:10
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Avusturya - Türkiye maçı NE ZAMAN? | Milli maç saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avusturya - Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayın...

A Milli Futbol Takımı'mız ile Avusturya, EURO 2024 öncesi hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Avusturya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Avusturya - Türkiye maçı 26 Mart Salı günü saat 22:45'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

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