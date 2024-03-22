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TÜRKİYE MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Macaristan - Türkiye maçı ne zaman? Milli maç hangi kanalda? Saat kaçta?

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Macaristan ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek Milli Takım, kazanmak istiyor. Puskas Stadyumu'nda oynanacak kritik müsabakada Bartosz Frankowski düdük çalacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Macaristan - Türkiye maçı ne zaman? Milli maç hangi kanalda? Saat kaçta?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 21:30 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 21:50
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TÜRKİYE MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Macaristan - Türkiye maçı ne zaman? Milli maç hangi kanalda? Saat kaçta?

Macaristan - Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayın...

A Milli Futbol Takımı'mız ile Macaristan, EURO 2024 öncesi hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MACARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Macaristan - Türkiye maçı 22 Mart Cuma günü saat 22:45'te TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

MACARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

MACARİSTAN: GULACSI, LANG, ORBAN, SZALAI, NEGO, NAGY, SZOBOSZLAI, KERKEZ, GAZDAG, SALLAI, ADAM

TÜRKİYE: UĞURCAN, ZEKİ, MERİH, OZAN, CENK, SALİH, ORKUN, YUNUS, HAKAN, KEREM, BARIŞ ALPER

MACARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

ARDA GÜLER VE ENES ÜNAL YENİDEN KADRODA

A Milli Futbol Takımı'nda Enes Ünal ve Arda Güler, uzun sürenin ardından yeniden kadroya döndü. Geçtiğimiz sezon takımında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre futboldan uzak kalan Enes Ünal, yaklaşık 1 yıllık aranın ardından A Milli Takım kadrosuna dahil edildi. Tecrübeli golcü, son olarak EURO 2024 Elemeleri'nde 28 Mart 2023'te Hırvatistan ile Bursa'da oynanan karşılaşmada görev almıştı. Öte yandan Real Madrid'de forma giyen Arda Güler de uzun sürenin ardından milli takım kadrosunda kendine yer buldu. Yeni takımında yaşadığı sakatlıklar sonrasında milli takım formasından da uzak kalan 19 yaşındaki genç yıldız, 9 aylık aranın ardından milli takıma döndü. Arda Güler son olarak EURO 2024 Elemeleri'nde 19 Haziran'da Samsun'da Galler ile oynanan karşılaşmada görev almıştı.

ADAY KADROYA SON OLARAK ABDÜLKERİM BARDAKCI EKLENDİ

A Milli Futbol Takımı'nda aday kadroya son olarak dün akşam Abdülkerim Bardakcı dahil edildi. Daha önce Cengiz Ünder ve Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkartılmasının ardından yerlerine Rıdvan Yılmaz ve Alanyaspor'dan Oğuz Aydın çağırılmıştı. Bu iki ismin ardından Abdülkerim Bardakcı da Macaristan ve Avusturya maçının kadrolarına dahil edildi.

İKİ RAKİP DE AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA

Milli takımın hazırlık maçında karşı karşıya geleceği Macaristan ve Avusturya, Haziran ayında Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek. Elemeleri namağlup şekilde bitiren Macaristan, şampiyonada İsviçre, Almanya ve İskoçya ile mücadele edecek. Şampiyona elemelerini ikinci sırada tamamlayan Avusturya ise Hollanda, Fransa ve A Yolu Play-Off galibi ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİY A MİLLİ FUTBOL TAKIMI ADAY KADRO

Kaleci: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır

Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Abdülkerim Bardakcı, Rıdvan Yılmaz

Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkadir Ömür, Arda Güler, Can Uzun, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Yusuf Yazıcı

MACARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

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