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A Milli Takım'da Cengiz Ünder ve Ferdi Kadıoğlu kadrodan çıkarıldı!

A Milli Takım'da Cengiz Ünder ve Ferdi Kadıoğlu sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Futbolcuların yerine Rıdvan Yılmaz ile Oğuz Aydın kadroya dahil oldu. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 19:58 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 20:11
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A Milli Takım'da Cengiz Ünder ve Ferdi Kadıoğlu kadrodan çıkarıldı!

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi Macaristan ve Avusturya ile hazırlık maçına çıkacak. Milli takımda 2 oyuncu sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı özel maçlar için bugün İstanbul'da toplanan A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Fenerbahçe'de forma giyen millî futbolcularımızdan Cengiz Ünder sağ kasık, Ferdi Kadıoğlu ise sağ baldır bölgesindeki sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Bu iki oyuncunun yerlerine İskoçya'nın Rangers ekibinde görev yapan Rıdvan Yılmaz ile Corendon Alanyaspor'dan Oğuz Aydın, A Millî Takım'ın kadrosuna dâhil edildi.

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